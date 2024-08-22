學生實驗遭灼傷　文大：燒杯破裂酸液濺到腹部

▲文化大學今天上午發生一名學生在實驗時，受到含酸液體噴濺受傷送醫。（圖／文大提供）

記者許敏溶／台北報導

位於陽明山的中國文化大學，今（22日）上午發生一名男學生在實驗時，腹部遭到化學藥劑濺到灼傷而送醫。文大表示，化材系學生今天進行實驗過程中，因加熱時燒杯破裂，導致一名學生遭燒杯內的含酸液體噴濺到腹部，先在場者對該生大量沖水，隨後由救護車送往醫院，目前師生正陪同在醫院急診室，校方也已通知家長。

文化大學昨天爆發史上首例短報缺額狀況，教育部正進行調查中。沒想到禍不單行，今天上午又發生一名學生在實驗過程中，遭到化學藥劑濺到腹部受傷事件，隨後由救護車送醫。

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文大表示，今天上午化材系學生在實驗過程中，因加熱時燒杯破裂，導致其中一位學生遭燒杯內的含酸液體噴濺，在場者立即使用實驗室配有的沖淋設備持續大量沖水，並由其他同學通知校方衛保組護理師前往協助，救護車也隨即抵達，將傷患送至醫院，目前有老師及一位同學陪同在醫院急診室，期間校方已經通知家長，家長將於稍晚前往醫院。

文大也補充說明，遭到酸性液體灼傷時，灼傷部位會有脫水現象，故實驗室都會配置沖淋設備，以備緊急時可就地使用，基本的沖淋時間都會是20到30分鐘。

文大稍早表示，由於學生傷勢並不嚴重，醫師處理後已經出院；家長了解狀況後也暫時不北上。