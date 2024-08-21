史上首次大學短報缺額！招聯會：影響升學權利「一定要查清楚」

▲文大爆出短報招生缺額，招聯會召集人、台大校長陳文章表示，招聯會不同意校方這樣做法。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分發入學上周放榜，文化大學卻爆發短報缺額，教育部現正查處中。招聯會召集人、台大校長陳文章今（21日）指出，招聯會不同意校方這樣做法，也不容許發生，這不僅違反招聯會規定，也影響學生權益，因為這是首次發生，還要釐清整個過程，未來會跟教育部、分發會、學校等單位進行討論，如何加強橫向聯繫，讓招生過程變得更好。

分發入學上周四（15日）放榜，包括文化大學等6所私校缺額總數都超過200人，文大缺額為245人。但現卻爆發文大未如實將申請入學、繁星推薦等招生管道缺額，回流到分發入學招生，且未如實向考分會回報短少名額，影響學生升學權益。

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對於文大短報招生缺額，招聯會召集人、台大校長陳文章表示，招聯會不同意校方這樣做法，也不容許這樣事件發生，因為違反招聯會規定，也影響到學生權益，但以前沒發生過這樣議題，今年是首次，可能要把這件事查清楚，過程中學校或哪個單位沒有注意到，而招聯會雖負責考招議題，但因為只有教育部才能處置學校，所以招聯會還要跟教育部討論後續怎麼處理這件事。

至於未來是否要加強跟考分會等單位的橫向聯繫，避免類似事件發生。陳文章指出，因為大學各招生管道的招生名額，都由教育部在招生前核定，招聯會不清楚各大學回流名額過程，將來可以來加強彼此聯繫，所以招聯會將跟教育部、分發會、學校等單位討論，讓明年招生狀況變好。

考分會今天稍早已經證實確有此事，指文大短報約200多個名額，也是考分會首次遇到這種狀況，「很不可思議的神操作」，教育部已經介入調查。教育部則表示，已進行查處中，若學校確實違反招生規定，將依規定扣減招生名額與學校獎補助款，並嚴懲相關人員。文大表示，將逕向主管機關說明。