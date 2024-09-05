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雲林衛生局走入市場　攜手醫院與專家守護菜農、菜商健康

▲雲林縣衛生局與雲林基督教醫院及成功大學公共衛生研究所副教授王亮懿前往西螺果菜市場進行免費健康篩檢活動及協助檳榔防制宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局與雲林基督教醫院及成功大學公共衛生研究所副教授王亮懿前往西螺果菜市場進行免費健康篩檢活動及協助檳榔防制宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣衛生局為照顧缺乏時間檢查之市場從業人員，與雲林基督教醫院及成功大學公共衛生研究所副教授王亮懿前往西螺果菜市場進行免費健康篩檢活動及協助檳榔防制宣導，此次篩檢包括口腔黏膜檢查、子宮頸抹片檢查、乳房X光攝影檢查、糞便潛血篩檢、成人健檢及B、C型肝炎篩檢。

癌症連續42年居十大死因首位，研究顯示，不同年齡層定期接受癌症篩檢項目，能有效降低相應癌症的死亡率。為了實踐聯合國全球永續發展目標SDGs第3項健康與福祉，雲林縣衛生局致力於提升本縣民眾的健康識能，培養定期篩檢的習慣，以達到早期發現及早治療的效益。

雲林縣衛生局長曾春美指出，口腔癌是雲林縣男性首位癌症，因此，降低鄉親罹患口腔癌的機率，是我們共同努力的目標，口腔黏膜檢查為此次免費重點檢查項目，提供30歲以上嚼檳榔或含已戒斷或吸菸民眾，及原住民18歲以上嚼檳榔或含已戒斷者，每2年1次口腔黏膜定期檢查，可降低26%口腔癌死亡風險，早期發現及早治療是不可或缺的防治策略。

▲雲林縣衛生局與雲林基督教醫院及成功大學公共衛生研究所副教授王亮懿前往西螺果菜市場進行免費健康篩檢活動及協助檳榔防制宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「首篩族」這次只要在各鄉鎮社區篩檢站或醫療院所完成1項篩檢，即可獲得100元健康禮劵，此活動延長至12月底或禮券用罄為止。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 
另B、C型肝炎是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，呼籲符合45至79歲民眾、原住民40至79歲，終生一次免費B、C型肝炎篩檢服務，可攜帶健保卡前往雲林縣194家成人預防保健合約院所、衛生所或利用社區整合性健康篩檢活動接受免費的肝炎和癌症篩檢。
 
衛生局走入西螺果菜市場提供可近性及便利性的篩檢服務，針對首次參與健康篩檢的民眾，提供100元至500元不等健康禮劵，盼透過多元篩檢活動，鼓勵大家一起來篩檢賺健康。此外，活動現場還進行檳榔防制的宣導，並提供戒檳資源與指導，呼籲民眾遠離檳榔對健康的危害及定期參與篩檢，讓健康成為生活的一部分。
 
曾春美強調，「首篩族」這次只要在各鄉鎮社區篩檢站或醫療院所完成1項篩檢，即可獲得100元健康禮劵，此活動延長至12月底或禮券用罄為止。篩檢及宣導活動，出席者包括衛生局長曾春美、西螺果菜市場董事長蔡德福、雲林基督教醫院健康管理中心副主任關原吉、陽光基金會雲嘉中心陳皇廷主任、宣導組莊麗真主任、成功大學公共衛生研究所王亮懿副教授。

▲雲林縣衛生局與雲林基督教醫院及成功大學公共衛生研究所副教授王亮懿前往西螺果菜市場進行免費健康篩檢活動及協助檳榔防制宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲口腔黏膜檢查為此次免費重點檢查項目。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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