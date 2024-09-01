開學季腸病毒進入高峰期　雲林縣衛生局籲勿輕忽防疫

▲預防腸病毒，縣長張麗善宣導「正確勤洗手」防疫觀念，帶領學童示範洗手五步驟。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

目前全國仍處於腸病毒流行期，現已進入開學期，學生返回校園上課，學童間的密切互動將增加腸病毒疫情傳播風險，雲林縣政府衛生局今（1）日提醒家長及教托育機構，莫輕忽腸病毒威脅，應注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。

雲林縣政府衛生局指出，家長若發現家中嬰幼兒出現「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、麻痺」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等病徵，請務必立即轉送腸病毒責任醫院接受適當治療，以免錯過治療的黃金時間，雲林縣腸病毒重症責任醫院為台大雲林分院及虎尾若瑟醫院。

衛生局說明，依據疾病管制署監測資料顯示，8月18日至24日門急診就診計1萬3701人次，全國就診人次呈上升趨勢，仍處流行期。今年全國累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童，雲林縣今年迄今無重症個案。

縣長張麗善呼籲，無論是大人、小孩，平時皆應做好咳嗽禮節、正確勤洗手等措施，尤其在「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」等時機，更要確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟。

學童如經醫師診斷感染腸病毒，也應遵守「生病不上學」的防疫措施，並與其他嬰幼兒適度區隔，亦針對幼童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，以稀釋含氯漂白水進行定期消毒，降低病毒傳播，其他常見清潔劑(酒精、酚類等)則不具腸病毒消毒效果。