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我國口腔癌「世界第一」　陳時中認時機到了：年底提出檳榔專法

▲▼行政院政務委員陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院政務委員陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

食用檳榔恐造成口腔癌危害，我國每年約有超過1萬1,000人次罹患口腔癌、是世界第一，監察院2021年曾為此糾正行政院並要求改進，但政院並無積極作為，監察院今（23日）發新聞稿批評，行政院漠視我國口腔癌發生率居世界第一之事實，長期怠於積極管理及制定專法。而政委陳時中日前赴監院委員會接受質問，會中他承諾，過去因檳榔涉及環境、經濟、文化等層面，問題盤根錯節，但為保障國人健康，制定專法的時機到了，預計今年底提出草案。

國際癌症研究中心（IARC）自西元2003年早已發布「檳榔子屬第一類致癌物」警訊，且嚼食檳榔除造成口腔癌外，亦與食道癌形成相關，依最新110年資料統計，我國每年約有超過1萬1,000人次罹患口腔癌、食道癌，因此死亡人數約計5,425人次，每年健保醫療費用支出已逐年增加至140億(點)；再且，我國口腔癌發生率高居世界第一，土耳其甚至將檳榔視為毒品，連生產大國（泰國）因口腔癌為該國第一大癌症，已逐步推動管制運動並禁止進口。

監院指出，反觀我國對於檳榔的管理，長達20年無積極作為；經調查後於110年11月糾正行政院，經過將近3年的時間，行政院竟仍無具體管理進展，監察院社會福利及衛生環境、財政及經濟、教育及文化委員會第6屆第33次聯席會議於113年8月21日請行政院到院接受質問，由政委陳時中率衛福部長邱泰源、農業部次長黃昭欽等主管人員出席說明。

監委指出，糾正案自110年11月提出迄今已將近3年，本案追蹤期間，未見行政院有何具體改善事項，爰於112年1月13日詢問時任行政院政委林萬億，林承諾：「衛福部於3個月內提供研議結果及結論，若現行法律無法解決問題，就立專法。」以及時任衛福部長薛瑞元也表示：「回去研議在口腔健康法進行規範。」但檳榔危害防制專法制定或口腔健康法修法等進度，仍處於原點。

監委也補充，過去行政院總表示，由各部會本其專業權責及主管法規，推行檳榔防制相關工作即可，但是有很多是現行法律架構管不到的，也就是無法可管，例如本案提出糾正迄今，無論是檳榔販賣對象(青少年)、包裝警語、紅白灰等「毒上加毒」的添加物等，均未見有積極管理。

監委說明，衛福部認定檳榔不是食品，不適用食品安全衛生管理法，農業部也認為檳榔不是農作物，因此長期以來，無法可管，但是，即使農業部持續辦理檳榔廢園轉作相關計畫，檳榔種植面積仍將近4萬公頃，高居國內第二大，僅次於稻米。監委也指出，土耳其早已規範禁止檳榔販售及嚼食，甚至將檳榔列為毒品，其他國家包括加拿大、巴基斯坦、馬紹爾群島及阿拉伯聯合大公國等，均禁止檳榔的進口與銷售，部分甚至有相關罰則！

對於相關詰問，主管人員回應，就監察院的質問回應：「將立專法管理，檳榔健康危害防制法(草案)預定於113年底至114年初送行政院！」政委陳時中說明，過去因檳榔涉及環境、經濟、文化等層面，問題盤根錯節，但為保障國人健康，制定專法的時機到了，預計今年底提出草案；其他關於檳榔廢園轉作誘因強化、勞工職場環境及青少年衛教宣導、原住民族文化對策等，也將一併檢討。

提案委員進一步表示，在立法前，仍應加強檳榔危害管理措施，包括檳榔進口管制、紅白灰危害成分抽驗、強化檳榔園廢園轉作誘因、加強校園禁檳宣導、強化青少年不得購買檳榔的稽查作為等；另也請行政院儘速提出推動檳榔健康危害防制法(草案)立法之作業期程，並強化與民眾的溝通，希望各界都能正視檳榔對於國人健康的嚴重危害。

最後，監察院社會福利及衛生環境委員會相關聯席會議表示，請行政院就監察委員質問的相關問題，於1個月內函復監察院，本院將持續追蹤瞭解。

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陳時中監察院行政院邱泰源檳榔口腔癌

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