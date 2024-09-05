柯文哲「積極介入」京華城？　黃國昌：無法理解高院的依據是什麼

▲民眾黨應變小組會後記者會，周榆修、黃國昌、李偉華。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，台北地方法院2日凌晨裁定柯無保請回，但北檢補強證據於3日下午5時提抗告，高院4日撤銷原裁定，全案發回北院更裁，理由為「積極介入京華城」，而北院5日下午2時將重新開羈押庭。面對高院稱柯積極介入，民眾黨中央緊急應變小組召集人黃國昌表示，完全無法理解高院「積極介入」具體事實與依據為何。

民眾黨緊急應變小組5日上午10時在中央黨部召開「全黨齊心捍衛清白」記者會，針對高等法院稱柯文哲「積極介入京華城」一事，黃國昌回應，針對高等法院公布的裁定，內容非常簡潔，簡潔到裁定理由提及「柯文哲主席積極介入」，「我們完全無從得知，也無法理解高等法院在裁定裡所謂『積極介入』的具體事實、依據是什麼？」

高院4日指出，合議庭審理過後，依照被告彭振聲（前台北市副市長）、被告朱亞虎（前台北市兵役局長）、證人邵琇珮（台北市都委會執行秘書）的證述，佐以朱亞虎與應曉薇相關對話紀錄、扣案被告隨身物品記載內容，再參酌朱亞虎受雇於沈慶京的目的、沈慶京行賄應曉薇犯罪嫌疑重大、柯文哲積極介入京華城案等客觀情狀。

高院認為，柯文哲是否真的像他所主張的，「相信具專業性且為多數決之都委會決議」，而對京華城案情毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明的必要。

高院指出，原審未就檢察官所提出的全部事證予以綜合評價，遽認檢察官未釋明被告犯罪嫌疑重大，並不妥適，檢方抗告有理由，原裁定撤銷，全案發回台北地方法院，本件不得再抗告。