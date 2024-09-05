「綠色法官」承審柯文哲案引熱議　藍委籲審判：公平公正公開

▲檢調偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲原獲無保請回，檢方提起抗告後，高院撤銷北院原裁定發回北院更裁，北院5日重開羈押庭。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

針對台北市前市長、民眾黨主席柯文哲是否羈押，台北地方法院今下午二點召開第二次羈押庭，不過該案審查的法官呂政燁曾被民進黨已故主席施明德控是「綠色法官」，引發關注。國民黨立委林沛祥呼籲，不管是如何嚴重的政治案件，都應該有公平公正公開的審判，不要再繼續造成社會之間對立。

柯文哲是否羈押引發社會高度關注，對於審判法官是「綠色法官」的呂政燁，外界也連帶檢視。不過，對於法官政治傾向頻遭外界質疑，台北地方法院也發出聲明指出，當時事發不久北院就曾召開記者會澄清，經調閱開庭錄音查明，承審法官呂政燁勸諭和解時，並無施明德所述言論。

林沛祥指出，在民主法治裡面，無罪推論而相對公平、公正、公開的審判，是很重要的一環，但是如果今天要辦柯文哲羈押庭的法官，過去就曾在施明德面前自稱是墨綠的政治傾向，讓他們不禁懷疑這是不是有選擇性的辦案。

林沛祥呼籲，不管是如何嚴重的政治案件，都應該有公平公正公開的審判，而且有讓人信服的結果，不要再繼續造成社會之間對立。