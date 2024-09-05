吳怡萱曾嗆「柯文哲真他X的」被翻出！網笑：第一次看到柯黑轉柯粉

▲民眾黨發言人吳怡萱舊文被翻出。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，民眾黨表示要全黨團結捍衛柯文哲清白，曾任柯文哲line小編的名嘴吳靜怡翻出，民眾黨發言人吳怡萱2016年曾發文痛批柯文哲，「真他X的，不知道改變成真改變到哪裡去！」對此，有網友笑喊，「第一次看到柯黑轉柯粉」。

吳靜怡（Grace Woo）在Threads發文，貼出吳怡萱2016年在個人臉書上的貼文，「我真X的不知道改變成真改變到哪去了！E04」，而當時吳怡萱還在當電視台擔任記者，2020年才加入民眾黨主席柯文哲的團隊。

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吳靜怡表示，「記者怡萱的話，八年後，依舊是我的心聲，只是現在的吳怡萱已經活成她口中真他X的模樣。E04！」

網友在留言區狂酸，「時空旅人打臉自己」、「改變得很徹底！阿北把吳改變得面目全非，她照鏡子都認不出來自己吧」、「8年前柯文哲還算正常的時候她就罵了，現在走鐘成這樣反而護航」、「她終究活成她最討厭的樣子」。

還有網友指出，「第一次看到柯黑轉柯粉的，這是什麼反轉術式嗎？」「給我月薪20萬我也相信改變成真！E04」、「改變成真、薪水暴增」、「20萬的誘惑」、「改變成真，鈔票在身」。