柯文哲涉弊只拿170萬？　趙少康稱不可能：連應曉薇都拿4700萬

▲趙少康表示，應曉薇拿4700萬元，柯文哲會被170萬元打發掉嗎？不可能。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，今台北地方法院下午二時重開羈押庭，資深媒體人趙少康今直言，台北市議員應曉薇拿4700萬元，柯文哲會被170萬元打發掉嗎？「不可能！」檢察官找不到其他錢，就在那邊鑽，法官也不會同意的。

針對京華城案，民眾黨立委黃國昌今（5日）指出，「賴清德絕對不會放過柯文哲。」趙少康對此表示認同，他認為黃國昌的說法可能是真的。他提醒政治人物在這種情況下要小心，因為政敵和執政黨都在虎視眈眈，一舉一動都要小心，還要和法律專家討論行為是否合法。

趙少康進一步表示，檢察官對柯文哲的案子，不滿足只是圖利罪。他認為如果最後只依圖利罪起訴，法院最後會不會判決都不一定，因為圖利罪的界定並不容易。因此，檢察官一直在查木可公司、查金流等，想找出威京集團主席沈慶京是否有用什麼方法捐錢給柯文哲。

趙少康認為，這個案子要辦柯文哲圖利很容易，已經有多位台北前副市長或前市府官員稱，有柯文哲的指示，依這樣去辦圖利罪，他認為證據很清楚。然而，檢察官現在想辦的是柯文哲收錢，卻拿不出證據，要有證據才能說服法官，但硬要湊沒有證據的事情，只憑想像東拚西湊，不容易辦柯文哲貪污。

最後，趙少康指出，先前傳出170萬元或700萬元等不明金流，但沈慶京都給台應曉薇4700萬元了，應曉薇只是個議員，那如果要給柯文哲，怎麼可能只有170萬元、700萬元？他認為這不太可能。然而，檢察官的想法卻是，不管是170萬元、700萬元，甚至只要是7萬元就要辦柯文哲的罪，趙少康認為這不太合邏輯。

