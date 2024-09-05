王世堅發文！　怒嗆柯文哲「7414」

▲柯文哲羈押庭開庭在即！王世堅痛批：「7414！」（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

北檢偵辦京華城案，聲押前台北市長柯文哲，但台北地院裁定無保請回。檢方不服提出抗告，高院發回更裁，北院今早開庭處理程序事項，決定下午2時召開羈押庭。對此，曾與柯文哲對賭的民進黨立委王世堅今天發文狠批柯文哲，更引用過去柯文哲的話要送給現在的柯文哲「7414！」

王世堅今天臉書上發文，強烈批評柯文哲。他表示，早在9月3日就已經講得很清楚，京華城土地原本是工業區變更為商業區，這本來就有嚴謹的法律規範。柯文哲第一任市長對京華城容積擴張是徹底反對，當時他的都發局長就是專業與操守備受肯定的留美學者林洲民，「當柯文哲沒有連任壓力時，就無視法規與市民福祉，只為財團服務！」

王世堅指出，強調，柯文哲被「無保請回」並不代表無罪，民眾黨與柯粉歡天喜地四處出征，對他而言只是吹哨壯膽。他警告，「夜路走多總會遇到鬼」，柯文哲面對的司法調查才剛剛開始。

王世堅進一步譏諷，自稱智商157的柯文哲，一下自比雍正皇帝，一下又幻想自己是蔣渭水先生，面對司法時卻瞬間變成「我什麼都不知道」！他質疑，如果市長可以用自己沒有專業為由，圖利或收賄於財團，且不需負任何法律及道德責任，那麼AI來當市長也不會比較差。最後，王世堅引用過去柯文哲的話送給現在的柯文哲——「7414」

台北地檢署偵辦京華城弊案，日前搜索約談柯文哲後聲押失利，檢方提出抗告，台灣高等法院4日裁定退回更裁，台北法院今日傳喚柯文哲召開第2次羈押庭，上午柯文哲由律師陪同出庭，經30分鐘閱卷完成後，法官訂下午2點召開羈押庭。