柯文哲聲押庭再開　保護被告防禦權！法官「特殊裁示」添變數

▲民眾黨主席柯文哲5日回到台北地院，接受法官第二次開庭審理是否羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉北市京華城弊案，遭檢察官聲請羈押禁見，被法官裁定駁回後，經高院撤銷發回，台北地院5日二度召開羈押庭，外界普遍認為，檢方已補強充足事證，足以影響法院裁定，但據了解，北院承審法官以保護被告防禦權為由，宣示檢方抗告所提的新事證，不能做為二度羈押庭的考量範圍，這項特殊宣示是否成為柯文哲收押與否的關鍵，有待觀察。

柯文哲8月30日清晨因涉京華城圖利收賄案，遭台北地檢署指揮廉政署搜索約談，31日凌晨檢察官以涉犯重罪嫌疑重大、有事實足認勾串、滅證之虞等理由，向法院聲請羈押禁見；承審法官朱家毅認為，檢方所提卷證，無法證明柯文哲「犯罪嫌疑重大」，9月2日裁定駁回羈押聲請，柯文哲獲無保請回。

北檢補強相關事證後提起抗告，高院合議庭認為，柯文哲積極介入京華城案等客觀情狀，是否真的是「相信具專業性且為多數決之都委會決議」而未曾懷疑，有查明的必要，高院審判長許泰成、陪席法官魏俊明、受命法官鍾雅蘭評議後，以北院沒有綜合評價全案事證等理由，在9月4日撤銷原裁定，發回北院重新審理。

北院輪值法官呂政燁收案後，決定5日上午9點30分開庭，因羈押庭屬於偵查程序的一部分，不公開審理，但據了解，法官認為全案應該完完整整的回復到2日開庭的狀況，在那之後無論是檢方抗告理由，或是為了抗告所提的補強卷證，都不在審理範圍，以免在檢察官限制閱卷的前提下，對被告造成突襲效果，影響辯護權。