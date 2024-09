國際太空站拍到「神秘閃光」　NASA研究員也認證：很罕見

▲國際太空站拍到「神秘閃光」。(圖/翻攝X@dominickmatthew)

記者吳美依/綜合報導

國際太空站(ISS)9月2日拍到一道神秘的閃光,似乎是某種太空物體「爆炸」所發出的,原來是天文現象「火流星」(bolide),就連NASA小行星威脅評估計畫首席研究員史密斯(Jeffrey Smith)也直言非常罕見。

這段縮時攝影影片,拍攝的是北非上空,由於那裡當時正發生暴風雨,因此看起來一片黑暗。不過,卻有一個太空物體突然劃過尼羅河上空,爆炸後發出綠色與白色的耀眼光芒。

I showed this to a couple of friends yesterday to see what they thought. They both thought it was a meteor exploding in the atmosphere - a rather bright one called a bolide. Timelapse is slowed down to one frame per second for you to see it streaking and then exploding.



If you… pic.twitter.com/tn2KmWgnoE