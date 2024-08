火星地表深處可能藏有「液態水庫」　水量足以形成海洋

▲研究顯示,在最外層的火星地殼中,岩漿或熔岩在冷卻和凝固過程中形成的裂隙火成岩中存在液態水儲層。(圖/翻攝自X@NASAInSight)

文/中央社華盛頓12日綜合外電報導

科學家發現,火星地表之下深處的裂隙火成岩體中,可能存在一個巨大的液態水庫,其儲量足以充滿海洋,能覆蓋整個火星表面。

路透社和英國廣播公司(BBC)報導,這是科學家根據美國國家航空暨太空總署(NASA)火星探測器「洞察號」(InSight)在一次協助破解火星內部結構的任務中,獲得的地震數據所得出的結論。研究人員說,這些液體位於火星地表下方約11.5公里至20公里處,無論是在過去或現在,都可能提供有利於微生物維持生命的條件。

研究主筆、加州大學聖地牙哥分校(UC San Diego)斯克里普斯海洋研究所(Scripps Institution of Oceanography)的行星科學家萊特(Vashan Wright)說:「在這樣的深度,地殼足夠溫暖,水能以液體形式存在。在較淺的深度,水就會凍結成冰。」相關研究今天發表在美國「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Science)。

加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)的行星科學家兼研究共同執筆人曼加(Michael Manga)補充說:「在地球上,我們在地下深處發現了微生物生命,那裡的岩石充滿了水,並且存在能源。」

「洞察號」2018年登陸火星地表,探測火星深層內部結構並蒐集相關數據,從液態金屬核心到地函和地殼。「洞察號」在火星的探勘任務已於2022年結束。

萊特說:「洞察號能夠測量地震波的速度以及它們如何隨深度變化。地震波的速度取決於岩石的成分、裂縫的位置以及裂縫中的填充物。我們將測量到的地震波速度、重力和岩石物理模型結合起來。岩石物理模型與我們用來測量地球含水層或繪製地下石油和天然氣資源的模型相同。」

研究顯示,在最外層的火星地殼中,岩漿或熔岩在冷卻和凝固過程中形成的裂隙火成岩中存在液態水儲層。

萊特說,「中地殼(mid-crust)的岩石裂縫充滿液態水,最能解釋地震和重力數據」,如果將這些水從中地殼裂縫中提取出來,「我們估計這些水將填滿整個火星表面深達1至2公里的海洋」。

當今的火星地表寒冷荒涼,但曾經溫暖潮濕,然而,那個「濕潤年代」早在30多億年前就結束了。研究報告顯示,曾經存在於火星地表的水,大多沒有逸散到太空中,而是滲入地殼中。

曼加說:「早期火星地表有河流、湖泊,或許還有海洋。從火星歷史早期,火星地殼可能就已經充滿了液態水。在地球,地下水從地表滲透到地下,我們認為,這與火星的液態水歷史相似。這勢必發生在上層地殼比當今溫暖的時期。」

倘若人類要將太空人送上火星或建立某種長期定居點,水是至關重要的資源。火星的極地地區和地表下蘊藏著凍結成冰的固態水,而液態水存在地表下方深處,很難取得。

曼加說:「鑽探到這樣的深度極具挑戰性,而尋找地質活動排出這些水的地方則是另一種選擇,這個地方可能位於火星北半球、地殼構造活躍的科柏洛斯槽溝(Cerberus Fossae)。」他提到,對保護火星環境的擔憂也必須獲得解決。