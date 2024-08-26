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安全疑慮！　NASA決定將波音「星際飛機」無人送返地球

安全疑慮爆發！NASA決定將波音「星際飛機」無人送返地球　SpaceX將接回2名太空人

▲NASA的波音載人飛行測試太空人（自上而下）魏勒摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）於2024年6月13日，在國際太空站的哈莫尼模組（Harmony module）前端港口與波音「星際飛機」（Starliner）太空船之間的過道內拍攝了合影。

文／鏡週刊

美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布，原本搭乘波音「星際飛機」（Starliner）前往國際太空站（ISS）的2名太空人，魏勒摩爾（Barry Wilmore）和威廉斯（Sunita Williams），將於2025年2月搭乘SpaceX的「飛龍」（Dragon）太空船返回地球。基於對「星際飛機」的安全考量，NASA選擇讓波音的太空船無人回到地球。

魏勒摩爾和威廉斯原定於6月5日開始為期8天的太空任務，但因「星際飛機」在前往國際太空站的途中出現推進器故障和氦氣洩漏問題，任務被迫延長。NASA表示，這些技術問題使得「星際飛機」無法如預期安全地將兩名太空人送回地球，因此決定讓其以無人模式返回地球。

安全疑慮爆發！NASA決定將波音「星際飛機」無人送返地球　SpaceX將接回2名太空人

▲NASA署長尼爾森（Bill Nelson）及領導層參與了2024年8月24日（星期六）舉行的現場新聞發布會。（翻攝NASA）

波音與SpaceX都曾獲得NASA的上億美元合約提供商業太空飛行服務，其中波音的合約價值42億美元，而SpaceX的合約則為26億美元。這次是波音首次嘗試載人任務，而SpaceX已經成功進行了9次載人太空飛行。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）表示，這一決定反映了NASA對安全的高度重視。他強調，「太空飛行本身存在風險，即使在最安全和最常規的情況下也是如此。這次的決定是為了確保太空人和太空船的安全。」

魏勒摩爾和威廉斯將繼續在國際太空站進行研究和維護工作，並預計在2025年2月搭乘SpaceX「飛龍」太空船返回地球。這次的改變也使得SpaceX需要重新調整其下次任務的太空人安排，以便為這兩名太空人留出空位。

「星際飛機」的無人回程將於2024年9月初開始，NASA和波音將繼續對「星際飛機」進行測試和數據收集，以便為未來的任務做好準備。NASA將在「飛龍」任務完成後進行全面的數據審查，確保所有問題得到解決，並符合NASA的認證要求。

這一決定也為波音新任執行長歐特柏格（Robert "Kelly" Ortberg）帶來了額外的挑戰。他剛接管公司不久，並致力於重振波音的聲譽。


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