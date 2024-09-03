太空人滯留2個月！太空船突傳砰砰敲門怪聲　他急叩NASA：出問題了

▲波音「星際飛機」故障後，NASA太空人魏勒摩爾（左）和威廉斯（右）就一直滯留太空。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國太空總署（NASA）2名太空人被滯留國際太空站（ISS）2個月後，向地面反映他們在太空艙內聽到了奇怪的聲音，引發外界對2人的身體與太空船狀況的擔憂。然而，NASA分析認為，太空人聽到的怪聲可能是線路接觸不良所引起，暫時沒有什麼需要擔心的。

據《衛報》報導，NASA太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）和威廉斯（Sunita Williams）今年6月搭乘波音太空船「星際飛機」（Starliner）前往ISS，並計劃停留8天。豈料，星際飛機意外出現了推進器故障、氦氣洩漏等問題，導致2人被迫滯留在ISS，直到SpaceX的太空船明年2月返航時，才能一起回家。

原定8天的行程突然變成8個月，令不少人對61歲的魏勒摩爾和58歲的威廉斯的身體狀況感到擔憂。對此，NASA表示，2人的身心狀況良好，而休士頓太空指揮中心也正與2人保持密切聯絡。不過ISS卻在8月31日傳出問題，魏勒摩爾在和休士頓指揮中心聯繫時，反映自己從星際飛機的喇叭裡聽到了怪聲。

▲魏勒摩爾反映「星際飛機」傳出奇怪的聲音。（圖／達志影像／美聯社）

為了證明自己沒有幻聽，魏勒摩爾還將話筒放在連結星際客機內部的喇叭上，而休士頓也確實聽見明顯而連續、類似敲門的「砰砰砰」聲。由於星際客機只載了魏勒摩爾與威廉斯2人，並沒有其他生物，因此魏勒摩爾和休士頓都不清楚聲音究竟從何而來，但休士頓認為這段怪聲與聲納的聲音類似，有點像是脈衝聲。

休士頓推測，這可能是ISS和星際飛機之間的喇叭迴路線路接觸不良所引發的聲音，因此「暫時沒有什麼需要擔心的」。報導稱，這已不是太空船上首次出現奇怪的聲音。2003年，中國太空人楊利偉也曾在太空聽到類似鐵桶被木鎚敲打的聲音，引發人們對神秘太空環境秘的關注，但後來專家解釋，這只是太空船內外壓力差造成的微小變形。