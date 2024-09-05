烏克蘭大使參拜靖國神社！中媒批「拜鬼」　陸網湧烏使館微博洗版

▲烏克蘭大使參拜靖國神社還寫「瞻仰烈士」，陸網湧入烏克蘭駐華使館的微博洗版。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

在中國紀念對日抗戰勝利79周年之際，烏克蘭駐日本使館3日在X上貼出多張參拜日本靖國神社的照片，並寫下「瞻仰為國捐軀的烈士」等語，貼文立刻引起中國網友反彈，甚至有中媒以「烏克蘭駐日大使拜鬼」為題撰文抨擊，儘管烏駐日本使館後來刪文，仍有不滿的中國網友湧入烏駐華使館的微博洗版。

中國媒體《觀察者網》4日以《烏克蘭駐日大使拜鬼》為題指出，9月3日是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利的紀念日，烏克蘭駐日本大使館卻在X發布駐日大使科森斯基（Sergiy Korsunsky）3日參拜靖國神社的照片，還在貼文「妄稱」是「瞻仰為國捐軀的烈士」。

報導指出，中國外交部已多次強調，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉著二戰甲級戰犯。

儘管北京當局及官媒未針對此事件發表任何評論，「#烏克蘭駐日大使拜鬼」仍火速在登上了微博熱搜榜，許多中國網友紛紛發文批評烏克蘭駐日大使，儘管烏克蘭駐日本大使館發現引發爭議後已將貼文刪除，仍有不滿的中國網友湧入烏克蘭駐華使館的微博洗版。

▼中國網友湧入烏克蘭駐華使館的微博洗版。（圖／翻攝自微博）