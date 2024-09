高溫2400度可融人骨！烏軍「噴火無人機」狂灑恐怖殺器　畫面曝光

▲ 烏軍用噴火無人機噴灑鋁熱劑。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭釋出一段影片,可見烏軍派出「噴火無人機」,用高溫達攝氏2400度的燃燒彈點燃俄軍防禦工事,將俄兵逼出他們用來藏身的樹林,畫面相當驚悚。

根據《每日郵報》,烏克蘭第108獨立國土防禦旅PO出這段畫面時只附上一個字「Dracarys」,也就是知名影集《權力遊戲》中的「龍之火」,而畫面中無人機如龍般噴出火焰,沿路點燃一整排樹木,伴隨白色火光與濃煙。

Another instance of an Ukrainian drone raining thermite on Russian trenches.



Source: Telegram / Bavovna pic.twitter.com/eCowPgg3O6