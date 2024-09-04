高溫2400度可融人骨！烏軍「噴火無人機」狂灑恐怖殺器　畫面曝光

▲ 烏軍用噴火無人機噴灑鋁熱劑。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭釋出一段影片，可見烏軍派出「噴火無人機」，用高溫達攝氏2400度的燃燒彈點燃俄軍防禦工事，將俄兵逼出他們用來藏身的樹林，畫面相當驚悚。

Dracarys! Ukrainian FPV drone burns russian positions with thermite.



Credit: 108th Separate Territorial Defense Brigade pic.twitter.com/5kqh7klL8R — Saint Javelin (@saintjavelin) September 3, 2024

根據《每日郵報》，烏克蘭第108獨立國土防禦旅PO出這段畫面時只附上一個字「Dracarys」，也就是知名影集《權力遊戲》中的「龍之火」，而畫面中無人機如龍般噴出火焰，沿路點燃一整排樹木，伴隨白色火光與濃煙。

Another instance of an Ukrainian drone raining thermite on Russian trenches.



Source: Telegram / Bavovna pic.twitter.com/eCowPgg3O6 — (((Tendar))) (@Tendar) September 3, 2024

另一段空拍影片還可看見，噴火無人機在一片據信有俄兵駐紮的樹林上方來回飛行，一邊向下噴灑鋁熱劑，樹木很快就冒出火花。

鋁熱劑是氧化鐵與鎂的混合物，燃燒時溫度可達攝氏2400度，一旦接觸人體，就連骨頭都會瞬間融化。但除了針對平民外，並無任何國際武器條約禁止在活躍戰區用這種武器攻擊敵方陣地。

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