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泰選美小姐「跟男友壞壞」忘關直播！性愛音檔外流　遭逼繳回后冠

▲▼選美小姐直播「跟男友壞壞」！惹怒主辦　遭下令繳回后冠。（圖／翻攝自komchadluek、sanook）

▲佩卡木瑪與男友的性愛音檔在TikTok外流。（圖／翻攝自komchadluek、sanook，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國選美比賽「Universe Is U」今年剛出爐的得獎者因為在TikTok上直播時，疑似忘關麥克風，導致和男友「激戰」的音檔外流，被比賽主辦單位認定，她的言行不符合「社會價值」，因此發布公告，要求她繳回后冠與榮譽肩帶。

佩卡木瑪（Phet Kamutmat）在泰國選美比賽中「Universe Is U 2024」獲得第4名，然而她日前在TikTok直播時，卻意外播出1段長達1分鐘的性愛音檔。內容為她的男友不斷使用情色言語誘惑她發生性行為。

▲▼選美小姐直播「跟男友壞壞」！惹怒主辦　遭下令繳回后冠。（圖／翻攝自komchadluek、sanook）

網友隨即擷取該段影音，並上傳至網路，也因此引發熱議。而她的脫序行為，則惹毛了選美比賽的主辦單位。選美比賽主辦方TPN Global的執行長兼「Universe Is U」大賽的負責人皮亞彭・桑科西克（Pui Sankosik）稍早發表聲明宣布，已經取消佩卡木瑪的得獎頭銜，並要求她在3天內歸還后冠與榮譽肩帶。

聲明中提到，佩卡木瑪與男友的這段性愛音檔已經嚴重違反社會道德標準，且她的行為已不符合選美比賽對於得獎者的要求，損害了組織和大賽的形象。

皮亞彭還強調，「Universe Is U」一直以來尊重性別平等權利，也希望成為社會的榜樣，對於無法維護該榮譽的人，TPN Global必須採取必要措施取消她的獎項。

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