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教宗12天訪亞太4國　首站抵雅加達「將親自主持彌撒」

▲▼教宗訪問亞太4國。（圖／路透）

▲教宗訪問亞太4國，首站來到印尼雅加達。（圖／路透）

文／中央社

87歲的羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天抵達以穆斯林居多的印尼，展開亞洲暨太平洋4國之旅。這是他成為教宗以來時間最長、距離最遠的出訪行程，預料他將敦促全球採取行動因應氣候變遷。

綜合法新社與路透社報導，統領全球13億名天主教徒的方濟各抵達雅加達展開3天訪問行程，以加強宗教之間的關係，之後還將前往巴布亞紐幾內亞、東帝汶和新加坡。

整趟出訪行程為期12天，將考驗健康日漸衰弱的方濟各，但他經常藉由與信眾接觸來恢復活力，這次搭了13小時飛機後也還能微笑揮手。

飛機降落後，他在機上告訴記者：「謝謝各位參加這趟旅程，謝謝各位的陪伴，我想這是我搭過最久的一次航程。」

他下機時坐著輪椅，有宗教事務部長等印尼官員上前問候，還有儀隊歡迎，以及兩名兒童獻花。

一輛民用豐田汽車駛到紅毯邊來接他，他選擇樸實的車款，而非全球領袖慣用的豪華車型。在前往駐雅加達的教廷大使館路上，他一邊微笑一邊揮手。

方濟各預定今天休息，明天與印尼總統佐科威（Joko Widodo）會面，展開他在這個擁有全球最多穆斯林的國家的第一個重要行程。

目前天主教徒占印尼總人口不到3%，相當於約800萬人；穆斯林則占87%，約2.42億人。天主教是印尼官方認可的6大宗教或教派之一，其他還有新教、佛教、印度教和儒教。

方濟各5日將在伊斯蒂柯拉清真寺（Istiqlal Mosque）與6大宗教代表會面；這座清真寺是東南亞最大清真寺，象徵宗教共存。接著方濟各將在可容納8萬人的國家足球場主持彌撒並講道。

新加坡國立大學神學學者兼人類學者尚彭（Michel Chambon）說，方濟各此行不只針對印尼天主教徒，而是意在強調伊斯蘭和基督教對話對於全球的重要性。

方濟各是2015年巴黎氣候協定的推手，預料他將繼續呼籲對抗全球暖化帶來的危險。

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