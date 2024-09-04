轟大法官名單淪「綠色酬庸」　朱立倫：國民黨團以嚴格原則把關

▲國民黨主席朱立倫出席中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統府日前公布新任司法院正副院長以及大法官提名人選，將送立法院審查，但該份名單卻是爭議滿滿，尤其曾擔任賴清德競選總部主委的姚立明被提名擔任司法院副院長，引爆輿論不滿。國民黨主席朱立倫今（4日）於中常會上致詞時痛批，大法官絕對不能成為酬庸的工具，更不可成為顏色的代表，或意識形態的守護者，國民黨立院黨團會要秉持嚴格的原則來把關。

朱立倫指出，立法院新會期是非常重要的預算會期，國民黨一定會堅守在野黨強力監督預算的原則。針對人事案件，國民黨一定會秉持從人民的角度來守護社會公平正義，尤其是大法官人事案。

朱立倫說，大法官如果變成酬庸的工具，是對司法最大的汙辱，大法官如果變成顏色的代表、意識形態的守護者，更是台灣民主的大倒退。

新會期開始，國民黨團已列出包含財政收支劃分法、老人福利法、就業服務法等優先法案。朱立倫表示，對於重要的民生法案，國民黨將主動出擊，包括財政收支劃分法、老人福利法、就業服務法、消防法、學生輔導法、吹哨者保護法、國家安全戰略法，或是有關核電延役的「核子反應器設施管制法」等。他呼籲，這些重要的法案，不僅需要藍白合作，也希望執政當局能放下意識形態，共同推動。