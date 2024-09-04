到底誰洩密？趙少康籲檢調告媒體　「否則法院又判柯文哲無罪」

▲趙少康建議檢調，起訴書好好寫、證據好好蒐集、打贏官司比較重要。（圖／趙少康辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，雖然獲無保請回，但檢方已提出抗告。不過，就在高院做出裁定前，《鏡週刊》今（4日）報導指出，檢方查扣都發局一份便簽成關鍵證據。資深媒體人趙少康則質疑，檢察官自己要固守偵查不公開原則，到底是誰洩密？檢察官應該追究責任，去告那個媒體；否則，弄了半天雷大雨小，法院最後判無罪，又何必搞這手？

《鏡週刊》最新報導指出，檢方查扣都發局2020年4月的一份便簽，直指柯文哲對京華城容積率增加過程早就知情，因為他在這份給前副市長彭振聲的便簽上，簽名寫下「TO彭副：他們的結論是什麼？原則很簡單，公務員不坐牢。Ko」。柯文哲稍早離開家門，面對媒體詢問便簽一事，僅小聲回應，「唉，好啦好啦！安排記者會再來！」

檢調是否洩密給特定媒體帶風向？趙少康受訪時表示，他以前被特偵組或地檢署傳喚過後，問完，檢察官都會交代偵查中的案件，對外不要講什麼，因為偵查不公開，但過兩天，媒體都會報導，卻不確實，會變成3、4分真實，5、6分捏造，但消息是哪裡給的？這不是很奇怪嗎？

趙少康強調，檢察官自己要固守偵查不公開原則，而今天的情況是，媒體報導後，檢察官會說媒體是亂講的，但如果是這樣，卻從沒看到檢察官或地檢署去追查這件事，是誰洩密？去告那個媒體不就知道了？但檢察官或地檢署都沒這麼做過，所以才被大家懷疑就是檢調放的話，又不承認，只撇清責任。

趙少康質疑，檢察官這麼做的原因，是希望誘導輿論，讓輿論認為檢察官是對的，但真正要進行到開庭審判已經是一、兩年後的事情，這真的沒有必要，就起訴書好好寫、證據好好蒐集、打贏官司比較重要，否則，弄了半天雷大雨小，法院最後判無罪，又何必搞這手？

最後，趙少康認為，關鍵還是檢察官要自己遵守偵查不公開，同時，哪個媒體亂報導，檢察官公權力在手，就去追究媒體責任啊！保證以後媒體不敢，問題是檢察官都不追究責任，媒體當然一而再再而三做這樣的事情。