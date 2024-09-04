挺柯文哲！朱立倫批賴清德政治追殺　「司法別變獨裁者的鞭子」

▲朱立倫持續聲援柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城弊案，2日獲台北地院裁定無保請回，台北地檢署檢察官昨已提出抗告，高等法院預計今（4日）做出裁定。國民黨主席朱立倫下午於中常會上聲援柯文哲，司法正義是民主國家的基礎，有證據可以辦到底，但沒有證據就是政治鬥爭、追殺，提醒總統賴清德「司法絕對不可以變成獨裁者揮舞的鞭子」。

柯文哲一早步出家門時，面對媒體追問高等法院預計今日將裁定北檢抗告、曾到北檢聲援他的黃姓支持者輕生、競選總部財務長李文宗列被告重金交保等，柯文哲都未回應，僅稱要「安排記者會再來」。

朱立倫則強調，國民黨一定堅定維護司法公平守護程序正義，不能勿枉勿縱，不能透過臆測、羅織罪名的方式去辦案，造成當事人的人權損害，這是民主國家的基礎，有證據可以辦到底，但沒有證據就是政治鬥爭、追殺。

朱立倫指出，民進黨這段時間對於肅貪的大旗搖得很好，但還是要提醒賴清德，足夠證據辦到底才是肅貪，否則就是政治清算，司法絕對不可以變成獨裁者揮舞的鞭子，而是要維護社會公平正義的尺，司法標準也不能跟溫度計一樣變來變去，手中握有充分證據時守七年不辦，手中沒證據卻硬要辦70個小時，唯有公平正義才能維護人權。民眾也才能接受。