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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲被爆京華城親筆便簽　徐巧芯為檢調加油：別只靠週刊辦案

▲▼立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲徐巧芯酸，檢調辦不出案就跟媒體一搭一唱。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，日前法院無保請回，但北檢經過一天一夜蒐集、補強證據於昨日提抗告，高院預計今（4日）裁定，與此同時，柯文哲又被爆出2020年4月給前副市長彭振聲一個便簽「公務員不坐牢」。國民黨立委徐巧芯稍早受訪表示，鏡週刊配合北檢亂寫也不是第一天，北檢辦不出案跟週刊一搭一唱；但徐巧芯也強調，沒有認為柯文哲一定沒問題。

針對鏡週刊今日刊出報導，稱柯文哲對京華城案早已知情，且北檢手握違法鐵證。徐巧芯說，鏡週刊配合北檢亂寫也不是第一天，根本沒有內容，寫說千萬，但哪來的千萬？北檢自己辦不出案就只好故技重施，跟鏡週刊一搭一唱，這種做法跟先前誣陷過自己，報導稱什麼劉向婕說徐巧芯怎樣怎樣的一樣，都不是事實。

徐巧芯批，如果特定媒體要跟檢調沆瀣一氣、毀人名節，這事情太糟糕。她坦言，她對京華城案、木可案、政治獻金案都有很深疑慮，並沒有認為柯文哲一定沒問題，但請北檢不要因為過去亂辦案，現在喪失辦案能力。

徐巧芯舉例，2024選舉有個汙衊她的賄選案，就是壽麵爭議，現在被告是國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，能想像嗎？不告她，不告里長，去告完全無關的黃呂錦茹，就是想讓這案子飄掉。北檢辦案不要只靠鏡週刊，不要看到網路寫什麼新聞就傳，參考一下桃檢怎麼辦案。

徐巧芯諷刺，偵查不公開在北檢就是笑話，從她過去擔任馬英九發言人開始就是個笑話，每次洩密資料都是對當事人不利且扭曲的，變成大家要不斷澄清，最後辦出來的結果是不起訴，毀人名節，辦的檢察官都升官。這次是不是上行下效，看到過去的人都升官，這次草草辦案，來了個滑鐵盧。昨天才找了木可案所有人來約談，民眾黨不都承認有問題，最大問題是京華城的圖利案以及是否有收賄，金流在哪裡，這才是最關鍵的。
 

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