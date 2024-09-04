日本姬路城門票喊漲「翻3倍」！　外國旅客入場費逼近3000日圓

▲姬路城擬調漲市民以外的入場費用。（圖／姬路城官網）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣姬路市的世界文化遺產「國寶姬路城」將調漲入場費，目前18歲以上民眾的入場費為1000日圓（約新台幣221元），未來非市民的旅客入場費預計將調漲2至3倍，為2000至3000日圓（約新台幣443至664元）。此外，當地政府也考慮為推出「外國人高級套票」，費用雖更為高昂，但包含餐飲折扣與行李寄存服務等。

根據《神戶新聞》報導，姬路市市長清元秀泰6月曾在一場國際會議中表示，「希望外籍遊客能支付30美元（約新台幣964元）的入場費，而市民則是僅需支付5美元（約新台幣160元）。」事實上，姬路市政府是為了確保加強石造城牆的耐震與維護姬路城的必要經費，因此才會開始商議調整入場費制度。

姬路市政府最初的計劃僅針對外籍遊客的入場費進行調漲，但是姬路市廳與姬路市議會擔憂，可能會因此破壞外界對姬路城的印象，因此市政府最終決定以「市民」與「國內外觀光客」作為區分，並推出專門針對外國遊客提供的高級方案，其中將包含更多附加服務。

外國人專屬高級方案除了入場費外，還會提供餐廳優惠與行李寄存服務等，具體價格將在方案內容確定後公布。此外，市政府表示，根據調整後的新入場制度，市民的費用將維持現行價格。

雖然日本也有其他國寶級城郭（城堡）陸續調漲入場費，但姬路城的漲幅卻超越其他地方。大阪城天守閣預計在2025年大阪世博會開幕時將現行入場價格提高至1200日圓（約新台幣265元）；松本城則預計在2025年4月從現行的700日圓（約新台幣155元）調漲至電子票1200日圓（約新台幣265元）、紙本票1300日圓（約新台幣287元）；滋賀縣彥根市的彦根城、愛知縣犬山市的犬山城以及松江市的松江城也正在考慮調漲門票價格。

除了日本之外，也有許多國家的景點對外國遊客和當地居民採取雙重價格制。例如，南美洲秘魯的馬丘比丘對外國遊客收取的票價是當地居民的2倍，而印度的泰姬瑪哈陵對外國遊客收取的費用是當地居民的22倍。

姬路市政府表示，將持續與文化廳協商，新價格方案預計2026年春天啟用。