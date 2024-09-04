日客前8月僅80萬人來台　觀光署找妻夫木聰代言「目標衝200萬」

▲觀光署邀請日本國民男神妻夫木聰（右）擔任台灣觀光代言人。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

來台旅客最大宗之一的日本市場，備受關注，觀光署今（4日）公布日本市場台灣觀光代言人，由日本國民男神之稱的妻夫木聰擔任，來台超過10次的妻夫木聰表示，台灣人相當親切溫暖，而且很多人都會講日語，能夠與當地人交流，他覺得自己被台灣療癒。

觀光署今年訂立1千萬人次國際旅客來台，日本市場以200萬人次為目標，根據觀光署統計，今年1到8月來台旅客將近500萬人次，其中日本旅客佔約80萬人，但相較疫情前、2019年達到216萬人次，明顯下滑。

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觀光署今公布妻夫木聰未來1年內將擔任台灣觀光代言人，目標鎖定日本20至39歲男性、40歲以上的男女行銷。妻夫木聰日前悄悄抵台拍攝宣傳影片，先後到日月潭體驗水上活動、阿里山採茶品茗，甚至釣蝦、吃廟口小吃等，6天5夜行程滿滿。

妻夫木聰表示，很榮幸擔任台灣代言人，他來台灣超過10次，台灣每次都非常溫暖歡迎他，在阿里山採茶品茗覺得味道非常好，還有很多親切大叔、阿姨會講日語，可以好好交流，覺得被台灣療癒，他也會向日本傳達台灣魅力。

「我也是他粉絲！」觀光署長周永暉笑說，妻夫木聰擔任代言人很興奮，尤其日本市場對台灣非常重要，延續「嗶嗶嗶嗶！台灣！」宣傳主題，並藉由國民偶像代言人的行銷，吸引日本旅客來台。

周永暉表示，日本到台灣3小時飛行圈，是台灣非常重要觀光市場，希望盡速恢復到疫情之前，日本人能來台灣深度旅遊，因此搭配很多主題性旅遊例如放煙火、阿里山鐵道引進新車等安排，也結合米其林美食與代言人影片，在日本大力放送宣傳。

周永暉指出，今年1到8月來台國際旅客突破500萬人，第4季推出促銷活動，包括自由行機票買3送1，也鼓勵小團體到花蓮旅遊獎勵1到5萬元等，今年底太魯閣長春祠也會恢復開放，鼓勵觀光客多到花東。