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奧客退散！東京「顧客騷擾防止」條例草案出爐　2025年4月上路

▲▼日本東京。（圖／CFP）

▲TBS電視台報導，顧客騷擾防止條例適用對象不限民間部門，連公部門也包含在內。（圖／CFP）

文／中央社東京4日綜合外電報導

日本東京都政府為遏止「顧客騷擾」（奧客行為），已擬訂開日本各地先河的顧客騷擾防止條例草案，將送進本月開議的都議會審議。如獲審議通過，預計從2025年4月起上路施行。

日本放送協會（NHK）報導，東京都政府過去一段時間持續針對制定全日本第一個顧客騷擾防止條例展開評估，並擬訂條例草案。

草案將顧客騷擾定義為「顧客對從業人員進行與業務相關的嚴重騷擾行為，且危害其工作環境」，並明文指出「任何人都不能在任何場合進行顧客騷擾」。

草案明定顧客及企業等職責，除要求顧客「必須努力注意自己對從業人員的言行」等，也要求企業「在從業人員受到顧客騷擾時，除盡速確保從業人員安全外，對於顧客也必須採取要求停止或相關適當作為」。

草案並未明訂罰則，東京都政府將把草案送進本月開議的都議會進行審議；若獲都議會審議通過，預計從2025年4月1日起上路實施，屆時將成日本各地方政府首例。

TBS電視台報導，顧客騷擾防止條例適用對象不限民間部門，連公部門也包含在內。

日媒日前報導，奧客行為樣態大多是「謾罵」、「教訓」及「不當要求」等，有時會造成勞工心理發生障礙而請辭工作。

日本政府厚生勞動省2022年針對企業公布防奧客對策指南，站在中央政府立場不斷推動相關作為，例如修正旅館業法賦予業者可拒絕奧客行為「慣犯」入住，及修正行政命令等來保護計程車司機。

日本職場內如果發生性騷擾或職權騷擾（Power harassment），現行勞動法規可以進行因應；但業者與顧客間關係很難利用勞動法規因應，所以東京都政府日前成立的檢討會議上才有委員認為應該制訂條例。（譯者：黃名璽）

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