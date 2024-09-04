變態韓男「持武士刀」隨機砍死鄰居！監視畫面曝：滿身血整理頭髮

▲身高175分，且體型瘦弱的白姓男子，7月底持武士刀砍死鄰居。（圖／翻攝自News1）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾7月底發生一起駭人聽聞的隨機殺人事件！一名30多歲、身材瘦弱男子深夜11點半，竟在公寓大門附近，跟蹤一名互不相識的鄰居，並從高爾夫球桿袋取出102公分長的武士刀，親手砍死對方。事後，該名男子滿手鮮血回到公寓社區搭乘電梯，竟若無其事般照著鏡子、整理頭髮，冷血行徑激起南韓社會憤怒。

根據韓媒《JTBC News》、《朝鮮日報》，首爾市恩平區某社區公寓大樓附近，於7月29日晚間11時30分左右發生一起殺人案件，如今砍殺受害者的過程、兇嫌若無其事照鏡子的監視器畫面也於昨（3）日晚間公開，當時37歲的白姓男子身穿白衣、頸部揹著黑色的高爾夫球桿袋，正在跟蹤眼前身穿黑色衣服的受害者。

白姓男子從黑袋裡取出102公分長的武士刀，朝著43歲的金姓男子砍去，身穿黑衣的金男在頸部遭到砍傷後，跛著腳走向隔著柵欄的社區管理處，向社區警衛求救。然而，白姓男子卻仍不放棄，在追趕上金姓男子後，又朝金男揮舞多刀，直到武士刀刀面毀損，他才終於離去，準備進入公寓搭乘電梯、回到住處。

該名遭砍的43歲男子名為金勝賢（化名），其實他雖然與白姓男子住在同一棟社區公寓，然而兩人卻互不相識。

根據MBC電視台時事節目《實話探查隊》，現場目擊者報案，救護車2分鐘後到場，在確認傷勢後將金男送醫，儘管金男被砍到頭蓋骨外露，但仍保持清醒、且能夠正常對話，想到家中還有父母、妻子、2名兒子要照顧，便喚起強烈的求生意志。

不過，疑似因為遇上醫療罷工、人力不足，加上急救隊員延遲5分鐘才與接洽醫院通話，金男到院接受治療後，不幸身亡。從民眾報案至金男被送抵醫院治療，總共花了32分鐘，導致金男錯失黃金治療時機。

▲白姓男子砍死人後，在電梯內滿手鮮血整理頭髮。（圖／翻攝自YouTube）

《JTBC News》3日在報導公開監視器畫面，報導上傳YouTube不到24小時就吸引超過109萬人次點擊，顯示南韓社會高度關注此案，只見犯案後的白男回到公寓搭乘電梯時，已經是全身沾滿鮮血、右手則拿著做案用的武士刀，然而白男卻泰然自若地照電梯鏡子整理頭髮，並不時望向沾滿鮮血的雙手，直到回到住處後，才被警方逮捕。

報導指出，白男對自己殘忍殺害無辜鄰居的罪行毫無懺悔之意，他從去年10月起就聲稱南韓境內存在著想引發戰爭的中國間諜、對於南韓總統尹錫悅的妻子金建希更感到不滿，因此他將金姓男子視為中國間諜，8月1日前往首爾西部地方法院出席審訊時，向記者表示自己「不會道歉」，同月23日遭到拘留起訴。

《實話探查隊》指出，其實遭砍殺身亡的金勝賢是家中獨子，是家人們寄予厚望的高材生，和妻子之間育有9歲的長子、4歲的次子，家屬們更公開金男生前與家人相處、育兒的影像，然而直到遇害不久前，次子才被診斷罹患自閉症，因此金男的手機裡存有滿滿的筆記，寫著該如何對著孩子唱兒歌，緩解孩子的自閉症狀。

金男的妻子直到現在，仍難以步出喪夫之痛。她向來訪的記者透露，每天最為恐懼的就是從睡夢中醒來，她討厭睜眼的瞬間，就得被迫接受丈夫慘遭殺害的事實。金男的父親則對國家、對社會的安全機制感到失望，至於金男的母親則是高分貝痛哭，尖銳的哭聲引人鼻酸。

《實話探查隊》訪問該棟社區住戶，發現白姓男子從過去以來就是「問題人物」，包括經常在健身房大聲飆罵髒話、自言自語，且過去就曾拿出武士刀嚇小孩。先前曾有報導指出，白姓男子原本是某大企業的職員。