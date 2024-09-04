趙怡翔：證據完整！柯文哲違法發放財團超過百億元價值利益　

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭聲押，北院日前裁定無保請回，檢方於3日提出抗告，高院預計今（4）日做出裁定。對此，民進黨台北市議員趙怡翔直言，「柯文哲涉及圖利罪的證據相當完整，一位市長違法發放價值超過百億元的利益，難道不需要面對司法和政治責任嗎？」

趙怡翔今（4）日在臉書發文指出，今天上午李正皓公布了一份關鍵性的公文，顯示柯文哲早在2020年3月就已得知京華城案存在法律爭議。市府官員當時甚至提醒，將京華城樓地板面積恢復成12萬平方公尺「恐無法說服社會大眾」，應避免外界認為此案圖利京華城。柯文哲當時親自指示要「速審速決」。

然而，8個月後，柯文哲竟然蓋章同意將京華城案的容積率訂為840%，相當於14萬平方公尺的樓地板面積，比之前的12萬平方公尺還要高。趙怡翔質疑，8個月前12萬平方公尺有圖利嫌疑，難道8個月後14萬平方公尺就沒有問題？理論上這些問題一點都不難回答。

▲民眾黨主席柯文哲，面對記者提問，摸肚笑回「有千萬金流就好命了」。（圖／攝影中心攝）

「京華城案的法律爭議不難懂」趙怡翔進一步指出，柯文哲任內違法同意非都更案的京華城改建，比照都更案獲取高達20%的容積獎勵，相當於超過百億元的不當利益，「我想沒有人會爭論這部分。而現在的關鍵，就是要釐清柯文哲在過程中到底知不知情。」

趙怡翔指出，根據證據顯示，柯文哲三度參與和應曉薇的「便當會」，當場還有威京集團代表吳順民在座。從交辦到公展的相關公文，柯文哲也都親自蓋章簽名，過程中市府官員還提醒他，開放京華城案12萬平方公尺樓地板面積有圖利問題。常理判斷，柯文哲會完全不知情嗎？

趙怡翔強調，北院是否要收押，這涉及案情、證據以及是否有逃跑風險等綜合評估，檢方顯然與院方有不同看法。但無保請回並不代表無罪定讞。他強調，柯文哲涉及圖利罪的證據相當完整，一位市長違法發放價值超過百億元的利益，難道不需要面對司法和政治責任嗎？