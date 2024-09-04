柯文哲真不知京華城容積率840％？　林洲民：大家心中有清楚答案

▲前台北市都發局長林洲民。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前因京華城案遭北檢聲押，但最後無保請回，他在步出北檢時稱，直至今年3、4月才知情容積率高達840%。對此，前台北市都市發展局長林洲民4日表示，京華城案子在都發局是重中之重，都要定期向市長報告；至於柯到底是否知道容積率暴增一事？林說，「我個人認為，柯文哲前市長知道或不知道，大家心中都有一個清楚的答案」。

林洲民說，應該是這樣講，歷任市長從陳水扁、郝龍斌、柯文哲三位前市長的任期中，京華城的容積率是都發局所承擔業務中的重中之重，「原始都發局所有同仁在處理的時候，當然應該也必須定時和市長報告」。

「畢竟這是7年前的事情了，我在任的時候，那是因為2016年監察院糾正台北市府有關京華城容積率的事情。」林洲民表示，2015年底到2018年終他仍記憶猶新，「這是重中之重，所以都市發展局的業務，處理京華城容積率的時候，當然我們必須、也應該定時和市長報告」。

林洲民說，他當時處理的方式，除了晨會報告外也以文字方式備忘錄上呈市長室，整個過程是這樣子；他說，今天早上也讀到那篇報導，認為那篇報導就是這一段，曾經一再以文字形式上呈市長室的事實，確實如此。

媒體追問，上呈的內容大概是什麼？林洲民說，「都是各位最近在報章雜誌報導看到」，談的就是台北市政府都發局因應京華城容積率的時候，一定是守法推動所有的過程，這裡面涉及都發局、都委會等，這些相關機構一定要秉公處理，面對它、處理它，同時定期跟市長報告。

至於柯文哲稱京華城容積暴增到840%一事，是今年3、4月媒體報導才知道？林洲民說，「我個人認為，他們等他在偵查中，可是我個人認為，柯文哲前市長知道或不知道，大家心中都有一個清楚的答案」。

而過去針對京華城容積率爭議提出建言時，柯文哲的反應？林洲民回憶，他印象所及，這也是柯文哲的責任，他的工作要傾聽、要判斷、要給意見，「我印象所及，他知道」。