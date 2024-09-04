柯文哲疑親筆交辦京華城案　趙少康：放水又不坐牢可能嗎

▲趙少康認為柯文哲的指示很奇怪。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北地檢署偵辦京華城違法放寬容積弊案，查扣到都發局2020年4月由前台北市長、民眾黨主席柯文哲寫給前副市長彭振聲的一張關鍵便簽，內容有「公務員不坐牢」等字，顯示柯文哲早就知道京華城容積率。前中廣董事長趙少康今（4日）對此表示，「要他放水又要他不坐牢怎麼可能呢？這絕對矛盾的啦！」

柯文哲日前受訪時，強調自己對於京華城容積率一事是今年3、4月才知情，遭外界質疑根本在說謊，《鏡週刊》今天又指出，柯文哲2020年4月曾拿「京華城容積率與樓地板面積差異比較」文件，並同時轉交一份便簽給時任台北市副市長彭振聲，檢方已掌握便簽，其內容是「TO彭副：他們的結論是什麼？原則很簡單，公務員不坐牢。Ko」且上頭有柯文哲的親筆簽名，可推論柯文哲早就知道京華城容積率。

民眾黨發言人吳怡萱反問媒體，「它（便簽）是真的嗎？」如果是真的，是否是北檢給特定媒體，且若便簽內容為真，可以看出「柯文哲沒有要公務員違法，不違法、想辦法，不然整個台北市政都要停滯不前嗎？」

趙少康則說，「公務員不坐牢」，重點是容積率要不要開放，一開放就有可能是圖利，圖利就可能坐牢，所以柯文哲的指示很奇怪，他也不太懂，要公務員不坐牢很簡單，不放水就不會坐牢了，但又要開放又要公務員不坐牢，這兩者是矛盾的。