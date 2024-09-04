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秋冬新冠流感會再燒！羅一鈞曝主流病毒株變化「疫苗都猜對了」

▲▼疾管署副署長羅一鈞說明公費流感疫苗接種資訊。 （圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞說明公費流感疫苗接種資訊。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

秋冬將再有一波新冠、流感疫情燒起來！疾病管制署副署長羅一鈞今（3）日分析，流感秋冬主要流行病毒株應會輪到A型H3N2的泰國株；新冠流行變異株則會是JN.1的子代，可能是KP、LB系列。羅一鈞說，今年10月1日要開打的公費新冠、流感疫苗採取的疫苗株都有猜中，預期可以有效預防中重症威脅。

根據疾管署統計監測，第六波Omicron新冠疫情已經於上月底脫離流行，至於7年來首見的夏季流感疫情則在7月底脫離流行。感染科權威、台大兒童感染科醫師黃立民日前受訪時分析，開學以後呼吸道傳染病包含新冠肺炎、流感，甚至呼吸道融合病毒（RSV）都會增加，10月起會更加明顯。

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羅一鈞表示，確實秋冬新冠、流感疫情都會再燒起來，流行病毒株也和先前不同。以流感來說，在春夏經歷B流、A型流感H1N1，接下來秋冬流行將輪到H3N2的泰國株，這和這次四價流感疫苗吻合。新冠流行變異株將持續為JN.1系列，但是會是其子代包括KP及LB等變異株系列，新一季公費新冠疫苗採JN.1疫苗株，可有效預防秋冬流行變異株中重症威脅。

疾管署規劃今年秋冬公費疫苗要施打的包含「四價流感疫苗」與「新版JN.1新冠疫苗」，從10月1日開始分兩階段施打。資料顯示，公費流感疫苗總計採購643萬6750劑，共有5種廠牌，是歷來最多；新冠疫苗則是莫德納JN.1疫苗，總採購量為550萬劑。

公費流感疫苗分別是國光生技305.4萬劑、賽諾菲168.7萬劑、葛蘭素史克（GSK）72.7萬劑、台灣東洋58.2萬劑、高端38.6萬；其中國光疫苗數量最多，GSK則是今年新增。

羅一鈞說明，目前疫苗到貨情況順利，初步已經有500萬劑流感疫苗與118萬劑新冠JN.1疫苗到貨，正在進行檢驗封緘，可以如期開打。

▲▼113年公費流感疫苗列表。（圖／疾管署提供）

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