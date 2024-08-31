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換護照可線上申請！9月新制懶人包　全台飲料店禁塑膠杯

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲外交部9月3日試辦「有條件式線上申換護照」。（資料照／記者蔡玟君攝）

生活中心／綜合報導

明天就進入9月，有不少新制上路，包括全台飲料店禁一次用塑膠杯、健保擴大給付46項達文西手術以及新冠肺炎病例定義通報調整。另外，外交部啟動試辦「有條件式線上申換護照」，符合7大條件都適用。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

全國性》

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●符合7條件可線上申換護照

外交部9月3日啟動試辦「有條件式線上申換護照」，只要年滿18歲、持有自然人憑證，並符合「護照逾期」、「10年內未有遺失紀錄」、「未涉各類加簽案」、「身處境內」、「戶籍資料未變更」等條件都適用。

【更多詳情】
線上申換護照9／3開放試辦　「符合7大條件」可少跑一趟外交部



●健保擴大給付46項達文西手術　

達文西機械手臂執行外科手術，有著傷口小、復原時間短等優勢，但是手術費用昂貴是一大經濟負擔。健保署公告機械手臂輔助手術擴增給付案，9月1日起新增納入46項手術，包含子宮切除、疝氣修補等，民眾自付特材差額就可使用，最高單次手術可省下12萬元，每年受益超過8400人次，健保需挹注2.85億元。

【更多詳情】
健保9／1起擴大給付46項達文西手術　民眾最高可省12萬



●新冠肺炎只通報重症

疾管署副署長羅一鈞表示，為降低醫院通報負荷，9月1日起修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」名稱為「新冠併發重症」、通報時效為「1周內」，另修訂病例定義，調整臨床條件為「發燒（≧ 38℃）或有呼吸道症狀後14日（含）內出現肺炎或其他併發症，因而需加護病房治療或死亡者」。

【更多詳情】
疾管署修改新冠病例定義！9月起只通報重症　正式病名也換了

▲▼更改新冠疾病名稱與定義。（圖／疾管署提供）

▲疾管署更改新冠疾病名稱與定義。（圖／疾管署提供）

●飲料店禁一次用塑膠杯

環境部表示，「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」於111年實施以來，截至目前全台已有21縣市飲料店不提供一次用塑膠飲料杯。金門縣預計於今年9月起跟進，也就代表9月起全台各飲料店將不得提供塑膠一次用飲料杯。

環境部估算，每年可減少7.9億個塑膠一次用飲料杯。另外，正在研議擴大補助辦理職棒賽事及封閉場域導入循環杯。

【更多詳情】
飲料店禁一次用塑膠杯　9月全台上路



●台鹽32年來首次調漲

台鹽宣布，9月起調升高級碘鹽與特級碘鹽售價，高級碘鹽建議售價由每包（一公斤裝）15元漲至18元，漲幅20%；特級碘鹽建議售價由每包（一公斤裝）20元漲至25元，漲幅25%。


地方性》


●台北大巨蛋、5處社會住宅戶外禁菸

台北市衛生局公布9月起「台北大巨蛋園區」所屬的室外場所和「5處社會住宅」所屬的戶外公共區域全面禁止吸菸，違規吸菸民眾，包含使用電子煙及加熱式菸品者，可依據菸害防制法第40條第2項規定，處新台幣2,000元至1萬元罰鍰。

【更多詳情】
「台北大巨蛋、5處社會住宅」9月起戶外禁菸　違者最重罰1萬

▲▼ 台北大巨蛋 。（圖／記者項瀚攝）

▲台北大巨蛋戶外公共區禁菸 。（圖／記者項瀚攝）


●北市國中男生可免費打HPV疫苗

台北市衛生局指出，考量人類乳突病毒(HPV)感染所衍生癌症不分性別，自113年9月1日起，除了持續提供國中女生公費HPV疫苗接種，並擴大提供設籍或就學於台北市112年度入學國中男生免費接種疫苗。

【更多詳情】
一生有80%機率「染HPV」恐致癌！北市開放「國中男生」免費打疫苗



●新北市育嬰留停者可申請公托

新北市社會局表示，全市123家公托中心更創造全台最高收托量，為了更進一步減輕家庭照顧壓力，經專家學者研議，考量全市公托收托量能後，開放已有育嬰留職停薪者可同時申請公共托育中心服務，113年9月1日起開放已申請育嬰留停之民眾則不必再提供復職證明，創造更友善的托育環境。

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