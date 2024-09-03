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腸病毒單周1.4萬人次就診「創5年新高」　克沙奇A16重回主流

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明腸病毒疫情趨勢。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明腸病毒疫情趨勢。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒持續處於流行期！疾病管制署今（3）日公布最新監測，上周腸病毒就診共1.4萬人次，比前一周上升，為5年同期最高；病毒監測則顯示，近期克沙奇A16型超過克沙奇A10型，再次重回主流。疾管署提醒，開學季到來，學童間密切互動頻繁，使得腸病毒更易於校園間傳播，且可能成為社區及家庭之間疾病傳播的管道，增加群聚風險。

依據疾管署監測資料顯示，第35周（8月25日至8月31日）門急診就診計14,279人次，較前一周（13,946人次）略升2.4%，近期就診人次呈上升趨勢，處流行期且高於過去四年同期。

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近4周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，克沙奇A10型次之，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型近期未檢出，D68型則為零星檢出，惟感染個案均為輕症。

疾管署副署長羅一鈞表示，先前在6月底克沙奇A10型有一度超過克沙奇A16型，近期觀察克沙奇A16型又重回主流，原因尚不明確，但由於今年上半都是流行克沙奇A16型，8月份起這一波疫情應該不會像前一波那麼高，近期疫情增加幅度也有縮小，逐漸進入高峰期。

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

疾管署統計，今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童；本周各級學校已陸續開學，須注意學童間互動將增加腸病毒群聚與疫情傳播風險，呼籲民眾留意腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具。此外，青少年及成人都有感染腸病毒的可能，只是大多症狀較輕微，與感冒不易區分。最有效的預防方法為正確勤洗手、保持良好的生活習慣，外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並落實環境清消。

但也提醒，應留意酒精對於腸病毒毒殺效果有限，建議可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水）進行一般環境消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

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