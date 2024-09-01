　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9月新制懶人包！地震警報擴大範圍　「46項達文西手術」納健保

▲▼用手機,滑手機。（圖／CFP）

▲用手機示意圖。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

今天是9月的第一天，有不少新制上路，包括地震國家級警報發布擴大範圍，新增「規模6.5、震度3級以上」就發送。另外，全台飲料店禁一次用塑膠杯、外交部啟動試辦「有條件式線上申換護照」，以及健保擴大給付46項達文西手術。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

全國性》

[廣告]請繼續往下閱讀...

●地震國家級警報發布擴大範圍

0403花蓮發生規模7.2強震，雙北震度達4級卻沒收到國家警報，氣象署事後檢討國家警報發送標準，為提升全民地震應變能力，中央氣象署從9月1日起，新增預估規模6.5以上較大地震的預警機制，震度達3級就發送警報，預警可提早2到3秒，每縣市警報次數多1.4次，兼顧防災且不擾民。

【更多詳情】
地震國家警報9月調整門檻　新增「規模6.5、震度3級」就發送



●符合7條件可線上申換護照

外交部9月3日啟動試辦「有條件式線上申換護照」，只要年滿18歲、持有自然人憑證，並符合「護照逾期」、「10年內未有遺失紀錄」、「未涉各類加簽案」、「身處境內」、「戶籍資料未變更」等條件都適用。

【更多詳情】
線上申換護照9／3開放試辦　「符合7大條件」可少跑一趟外交部

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲外交部9月3日試辦「有條件式線上申換護照」。（資料照／記者蔡玟君攝）


●健保擴大給付46項達文西手術　

達文西機械手臂執行外科手術，有著傷口小、復原時間短等優勢，但是手術費用昂貴是一大經濟負擔。健保署公告機械手臂輔助手術擴增給付案，9月1日起新增納入46項手術，包含子宮切除、疝氣修補等，民眾自付特材差額就可使用，最高單次手術可省下12萬元，每年受益超過8400人次，健保需挹注2.85億元。

【更多詳情】
健保9／1起擴大給付46項達文西手術　民眾最高可省12萬



●新冠肺炎只通報重症

疾管署副署長羅一鈞表示，為降低醫院通報負荷，9月1日起修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」名稱為「新冠併發重症」、通報時效為「1周內」，另修訂病例定義，調整臨床條件為「發燒（≧ 38℃）或有呼吸道症狀後14日（含）內出現肺炎或其他併發症，因而需加護病房治療或死亡者」。

【更多詳情】
疾管署修改新冠病例定義！9月起只通報重症　正式病名也換了

▲▼更改新冠疾病名稱與定義。（圖／疾管署提供）

▲疾管署更改新冠疾病名稱與定義。（圖／疾管署提供）

●飲料店禁一次用塑膠杯

環境部表示，「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」於111年實施以來，截至目前全台已有21縣市飲料店不提供一次用塑膠飲料杯。金門縣預計於今年9月起跟進，也就代表9月起全台各飲料店將不得提供塑膠一次用飲料杯。

環境部估算，每年可減少7.9億個塑膠一次用飲料杯。另外，正在研議擴大補助辦理職棒賽事及封閉場域導入循環杯。

【更多詳情】
飲料店禁一次用塑膠杯　9月全台上路



●台鹽32年來首次調漲

台鹽宣布，9月起調升高級碘鹽與特級碘鹽售價，高級碘鹽建議售價由每包（一公斤裝）15元漲至18元，漲幅20%；特級碘鹽建議售價由每包（一公斤裝）20元漲至25元，漲幅25%。


地方性》


●台北大巨蛋、5處社會住宅戶外禁菸

台北市衛生局公布9月起「台北大巨蛋園區」所屬的室外場所和「5處社會住宅」所屬的戶外公共區域全面禁止吸菸，違規吸菸民眾，包含使用電子煙及加熱式菸品者，可依據菸害防制法第40條第2項規定，處新台幣2,000元至1萬元罰鍰。

【更多詳情】
「台北大巨蛋、5處社會住宅」9月起戶外禁菸　違者最重罰1萬

▲▼ 台北大巨蛋 。（圖／記者項瀚攝）

▲台北大巨蛋戶外公共區禁菸 。（圖／記者項瀚攝）


●北市國中男生可免費打HPV疫苗

台北市衛生局指出，考量人類乳突病毒(HPV)感染所衍生癌症不分性別，自113年9月1日起，除了持續提供國中女生公費HPV疫苗接種，並擴大提供設籍或就學於台北市112年度入學國中男生免費接種疫苗。

【更多詳情】
一生有80%機率「染HPV」恐致癌！北市開放「國中男生」免費打疫苗



●北市準公托漲1000元

北市社會局在網站「托嬰中心及托育家園專區」公告，準公共托嬰中心自9月1日起，調升平均月費新台幣1000元；準公共托育人員調升托育費1000元，及調整延托費上限由120元調整為每小時130元，新舊契約皆適用。



●新北市育嬰留停者可申請公托

新北市社會局表示，全市123家公托中心更創造全台最高收托量，為了更進一步減輕家庭照顧壓力，經專家學者研議，考量全市公托收托量能後，開放已有育嬰留職停薪者可同時申請公共托育中心服務，113年9月1日起開放已申請育嬰留停之民眾則不必再提供復職證明，創造更友善的托育環境。

ET快訊
摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」
快訊／柯文哲在地下候審室過夜！　等待今午開羈押庭
快訊／田曉雯、林姿妤桌球女雙摘銀　台灣巴黎帕運第2面獎牌到手
快訊／全台有感！02：21規模5地震　最大震度3級

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「颱風恐一個接一個」　最新預測曝

摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」

9月新制懶人包！地震警報擴大範圍　「46項達文西手術」納健保

北市某高職女學生遭人「水壺加體液」　教育局回應了

「恐怖阿婆」騙孩子買臭酸紅豆餅一顆100　當地人：住三蘆都知道她

快訊／台灣東部02:21規模5地震「全台有感」　極淺層最大震度3級

癮君子只靠一招「省出超大桶金」！開箱驚呆1.3萬人

鬼門要關了！命理師揭10大禁忌　「說2字」恐吸引好兄弟再報到

檢調查柯文哲「拘束自由卻不逮捕」　葉慶元：侵害人權的取巧做法

快訊／8縣市豪大雨特報！入夜雨彈持續　最新警戒區域曝光

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

四叉貓赴北檢聲援柯文哲現場　控直播器材被搶

柯文哲拒休息想逕自離開 北檢認串證之虞當庭逮捕

快訊／柯文哲遭「當庭逮捕」　拒絕夜間偵訊聲請法院提審

柯文哲涉圖利罪遭聲押禁見　小草包圍北檢高喊：放人！

館長澄清「包圍地檢署」難信柯文哲貪：低情商的笨蛋

「颱風恐一個接一個」　最新預測曝

摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」

9月新制懶人包！地震警報擴大範圍　「46項達文西手術」納健保

北市某高職女學生遭人「水壺加體液」　教育局回應了

「恐怖阿婆」騙孩子買臭酸紅豆餅一顆100　當地人：住三蘆都知道她

快訊／台灣東部02:21規模5地震「全台有感」　極淺層最大震度3級

癮君子只靠一招「省出超大桶金」！開箱驚呆1.3萬人

鬼門要關了！命理師揭10大禁忌　「說2字」恐吸引好兄弟再報到

檢調查柯文哲「拘束自由卻不逮捕」　葉慶元：侵害人權的取巧做法

快訊／8縣市豪大雨特報！入夜雨彈持續　最新警戒區域曝光

鎖定柯文哲5大弊案！　北檢第6度重啟「神秘端股」

柯文哲遭聲押禁見　小草鋪紙板睡北檢：相信阿伯

看民眾黨聲明超驚訝　矢板明夫：如此雙標政黨世界罕見

超易犯「無效保養」5地雷！專家親授用量、手法是關鍵　膚況變亮有感

「颱風恐一個接一個」　最新預測曝

摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」

惡劣中國客遊奈良踢鹿！　遭日人怒斥滾出去影片曝

9月新制懶人包！地震警報擴大範圍　「46項達文西手術」納健保

CoWoS帶動先進封裝設備需求　今年銷售有望年增10%

蘋果11款產品「停產絕版」！新舊機交棒　零售通路將優惠出清

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

快訊／02:21台灣東部海域規模5「極淺層地震」　最大震度3級

熱帶低壓生成了「挑戰下周一、二成颱」　最新修正路徑出爐

5生肖「9月財運」出爐！屬牛偏財運旺　鼠、兔小心財務危機

鬼門要關了！說2字恐引好兄弟再報到

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

台南「超長蜈蚣人潮」曝光！全場崩潰：明天更恐怖

阿婆賣臭紅豆餅　網：住三蘆都知道她

他把酒錢、檳榔錢全塞油桶　開箱驚呆1.3萬人

摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」

拘束自由卻不逮捕　律師：侵害人權

北市某高職女學生傳遭性別事件 教育局調查中

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

全程戴套！和男友激戰完「發現下面白白的」

更多熱門

相關新聞

換護照可線上申請！9月新制懶人包　全台飲料店禁塑膠杯

換護照可線上申請！9月新制懶人包　全台飲料店禁塑膠杯

明天就進入9月，有不少新制上路，包括全台飲料店禁一次用塑膠杯、健保擴大給付46項達文西手術以及新冠肺炎病例定義通報調整。另外，外交部啟動試辦「有條件式線上申換護照」，符合7大條件都適用。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

全台飲料店禁塑膠杯！9月新制懶人包　「46項達文西手術」納健保

全台飲料店禁塑膠杯！9月新制懶人包　「46項達文西手術」納健保

開學防6大傳染病竄升！台大醫示警：今年疫情怪「腸病毒最棘手」

開學防6大傳染病竄升！台大醫示警：今年疫情怪「腸病毒最棘手」

喝不起飲料了？奈雪上半年狂虧4.4億元

喝不起飲料了？奈雪上半年狂虧4.4億元

霸王茶姬29歲創始人任海底撈獨董！年薪超500萬

霸王茶姬29歲創始人任海底撈獨董！年薪超500萬

關鍵字：

9月新制達文西手術塑膠杯手搖飲新冠肺炎地震警報

讀者迴響

熱門新聞

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

即／柯文哲收不收押　法院1日繼續審

快訊／02:21台灣東部海域規模5「極淺層地震」　最大震度3級

柯夫妻帳戶資金不明　分批存ATM交代不清

柯文哲不明金流到底多少錢？挺柯網紅吐心聲

柯文哲遭聲押禁見　北檢裁定理由曝光

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

墾丁「最美旅宿」無預警停業！旅客錯愕不捨

陳智菡：柯文哲家連用ATM都有罪

陳佩琪到北檢現場：不明財產不是事實

即／柯文哲在地下候審室過夜！

吳念庭已送醫　洪總透露：一直流血

快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭

熱帶低壓生成了「挑戰下周一、二成颱」　最新修正路徑出爐

更多

最夯影音

更多

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面