公費流感+新冠疫苗10月開打　入校施打「無法選廠牌」

▲疾管署副署長羅一鈞說明公費流感疫苗接種資訊。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年公費流感及新冠疫苗將於10月1日同步開打，公費流感疫苗提供5種廠牌，是歷來最多。疾管署副署長羅一鈞表示，5種廠牌都可以入校接種，但會由衛生局安排一種廠牌，家長不能指定，避免接種現場混亂。如果當天改變心意不想在校接種，校方也可提供補接種單，由家長自行帶孩子前往醫療院所施打，可能需要自付掛號費。

今年秋冬公費疫苗要施打的包含四價流感疫苗與新版JN.1新冠疫苗，從10月1日開始分兩階段施打。疾管署資料顯示，公費流感疫苗總計採購643萬6750劑，共有5種廠牌，是歷來最多。至於新一季公費新冠疫苗採JN.1疫苗株，採購莫德納疫苗550萬劑。

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▲113年公費流感疫苗列表。（圖／疾管署提供）

公費新冠疫苗與流感疫苗都會有入校接種，正著手進行意願調查。羅一鈞指出，由於今年入校接種有2種疫苗，學校可能會採分次入校接種疫苗，例如先接種流感疫苗，然後下一次再安排入校接種新冠疫苗。

疾管署新興傳染病整備組副組長池宜倩說明，疾管署有提供「疫苗接種行政電子化系統（NIAS）」，家長掃描學校提供的流感及新冠疫苗QR code就可以線上簽署接種意願書。

池宜倩指出，該系統橘色表單為流感疫苗，紅色表單為新冠疫苗，透過不同顏色輔助家長簽署時更易辨識；此外，電子化系統亦減少傳統紙本作業之不便及減輕學校行政負擔，家長更安心讓孩子在校園接種疫苗。如家長不於線上簽署，也可選擇紙本方式。



外界好奇入校接種流感疫苗是否可以選擇廠牌？羅一鈞表示，5種廠牌都可以入校接種，但是同一個學校應該會指定一廠牌，這裡會由地方衛生局安排，基本上家長不能指定，不然會很混亂。當然如果當天改變心意不想在學校接種，可以提供補接種單，後續自行前往診所施打，可能需要自行負擔掛號費。

羅一鈞分析，秋冬會再有一波新冠、流感疫情流行，目前分析流感主要流行病毒株應該是A型H3N2泰國株；新冠則會是JN.1的子代，可能是KP、LB系列，都和今年公費疫苗吻合，可以有效預防中重症威脅。

呼籲家長在接到校方通知後踴躍填寫兩種疫苗意願書，讓孩子在學校完成接種，提高校園接種率達到群體免疫，避免學生感染後造成的身體不適可能影響學習，或傳播至家庭、社區，保障學生健康。