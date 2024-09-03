俄羅斯公開回應賴清德了！　提到中國2001年早放棄領土要求

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對中國常以「領土完整」為理由，想併吞台灣一事，總統賴清德近日在電視專訪中反問中國「為什麼不拿回俄羅斯佔有璦琿條約所簽的那些土地？」掀起國際高度討論；而中國官方截至3日晚間，都尚未有回應，倒是俄羅斯外交部主動回應重申堅持一中原則。不過，特別的是，在俄羅斯的回應中，意外提到中國不太願意提起的事，正是2001年中俄簽署的「睦鄰友好合作條約」，明定放棄領土要求。

中國長年以來，在主張併吞台灣的議題上，時常以「領土完整」為理由；而賴清德近日在電視專訪時，提到1858年清帝時期「璦琿條約」，將領土割讓給俄羅斯一事，他反問中國，「為何不拿回俄羅斯佔領的那些土地？」此番言論，引起國際高度討論。

所謂的「璦琿條約」，是清咸豐8年，俄國在英法聯軍期間，強迫黑龍江將軍奕山簽訂璦琿條約割讓土地，這是近代中國喪失最多領土的條約，多達150萬平方公里。

不過，特別的是，針對賴清德的論述，中國截至3日晚間，都還未有回應，倒是俄羅斯外交部主動回應。俄羅斯外交部除了重申堅持一個中國原則，也強調台灣當局不宜代表北京發言。

但更令人玩味的是，俄羅斯外交部提及2001年7月，與中華人民共和國簽署的「睦鄰友好合作條約」。該條約明定相互放棄對方的任何領土要求；2004年10月，中俄又簽署「俄中邊界東段補充協定」。

回顧中國、俄羅斯的領土問題，要回溯到1989年，中共總書記鄧小平向俄共總書記戈巴契夫提到，清代被沙俄侵占的150多萬平方公里土地，考量歷史和現實情況，願意以條約為基礎，解決邊界問題。

隨後，中共領導人江澤民在1991年、1994年，分別跟前蘇聯簽署東段國界協定，以及跟俄羅斯簽訂西段國界協定；最後，胡錦濤在2004年跟俄羅斯簽訂中俄邊界東段補充協定。

至於俄羅斯外交部今日所提2001年中俄簽署的「睦鄰友好合作條約」，當時是江澤民所簽署，也是中國承諾俄羅斯，雙方「沒有領土要求」，也遵循領土和國界不可侵犯的國際準則。

對於俄羅斯外交部的公開回應，我國黨政人士受訪時表示，俄羅斯的新聞稿意外暴露中國不想提到的事情，證實中國在2001年放棄了東北150萬平方公里的領土，他苦笑說，這完全戳中了中國人，「寧予外人，不給家奴」的劣根性。

黨政人士說，總是說台灣人同文同種，但整天為了區區3萬5000平方公里的土地施壓，現在回過頭來發現，當年不平等條約，家裡150萬平方公里家園被搶走，卻不敢吭聲。該人士說，中國對俄羅斯服服貼貼，套一句中國外交部長王毅的話，「染髮修鼻也做不成洋人」，簡直是數典忘祖。