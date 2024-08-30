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桃園市府成立都市更新專案辦公室　張善政：4大任務引領都更

▲桃園市府住宅發展處今天舉行「都市更新專案辦公室」，由市長張善政主持揭牌儀式。（圖／市府都發局提供）

▲桃園市府住宅發展處今天舉行「都市更新專案辦公室」，由市長張善政主持揭牌儀式。（圖／市府都發局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（30）日下午主持「都市更新專案辦公室」揭牌儀式時表示，市府成立都市更新辦公室，計畫在明年成立正式專責機構「住宅及都市更新中心」。桃園作為六都中最年輕城市，更應未雨綢繆，積極推動都市更新，期盼各界持續支持，以確保桃園在都市更新領域中穩步前進。

▲桃園市府住宅發展處今天舉行「都市更新專案辦公室」，市長張善政致詞。（圖／市府都發局提供）

▲桃園市府住宅發展處今天舉行「都市更新專案辦公室」，市長張善政致詞。（圖／市府都發局提供）

張善政今天下午2時30分主持「都市更新專案辦公室」揭牌儀式，出席者還包過內政部國土管理署主任秘書朱慶倫、都市更新建設組長王武聰、市府都市發展局長江南志、住宅發展處長暨社宅服務中心執行長邱英哲與桃園區長許敏松等人，市議員陳美梅、黃家齊也到場關心。

張善政指出，感謝國土署與市議會支持，都市更新專案辦公室將肩負研擬桃園都市更新推動計畫、防災都市更新專案計畫、協助民間申請公辦都更都更推動師專案計畫等四大任務，將引領未來桃園市都市更新進程，確保在建物老舊情形更嚴重前能及早展開都市更新工作。

▲桃園市府住宅發展處今天舉行「都市更新專案辦公室」，市長張善政等人視察各項業務。（圖／市府都發局提供）

▲桃園市府住宅發展處今天舉行「都市更新專案辦公室」，市長張善政等人視察各項業務。（圖／市府都發局提供）

都發局解釋，桃市住宅總量為87.4萬戶，其中屋齡達50年以上老宅佔4.6%，亦即有4萬餘戶，舊市區亦面臨屋齡老舊、巷道狹窄及公共安全等問題，亟需推動都市更新，都市更新專案辦公室將以全新組織，透過各項法令及專案計畫推動，開啟桃園都更新頁。

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