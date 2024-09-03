投資50萬買股票！想領紅利「要再投資500萬」　22歲車手被逮

▲桃園警分局同安派出所員警昨天下午在桃園區大業路埋伏，當場拘捕出面面交投資款項陳姓車手到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓被害人日前在網路誤信詐騙廣告，投資50萬元買股票，眼見每天都有獲利心中竊喜不已，但打算領出紅利時卻被告知，須再投資500萬元，楊姓被害人直覺被詐騙向桃園警分局報案，雙方預定昨（2）日下午在桃園區大業路面交投資款項，桃園警方出動大批員警埋伏，趁陳姓車手出面領款時當場拘捕到案，起出投資贓款與收款證明等證物，警方偵訊後依詐欺罪取財罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警分局同安派出所員警昨天下午在桃園區大業路埋伏，當場拘捕出面面交投資款項陳姓車手，並起出收款證明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，同安派出所日前接獲楊姓被害人報案指稱，透過網路廣告加入某股票投資群組，在理財專員鼓吹下，投入50萬元進行股票買賣，理財專員鼓吹操作後獲利豐厚，楊男欲領取紅利，對方卻表示須再投入5百萬元才能領取紅利款項，楊男當場嚇傻驚覺自己被詐騙，因此立即向警方報案。

▲桃園警分局同安派出所員警昨天下午在桃園區大業路埋伏，拘捕陳姓車手到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方確認楊男被詐騙，立即組成專案小組與其合作查緝，因雙方約定於昨天（2日）下午2時許，與對方相約在桃園區大業路某處面交投資款項，同安派出所員警喬裝在附近埋伏，果然看到22歲的陳姓車手開車前往取款，員警趁其下車領取投資款項時當場拘捕到案，並起出投資贓款、收款證明與員工證等證物，偵訊後依詐欺取財罪嫌移送桃檢偵辦，並將持續追查其幕後集團，以徹底消滅犯罪集團。