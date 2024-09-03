快訊／台66線大貨車失控追撞3車　遇下班車潮...後方狂塞3km

記者沈繼昌／桃園報導

台66線21K處桃園市平鎮段今（3）日下午發生重大車禍，一輛大貨車失控高速追撞前方轎車與另2輛大貨車，造成4車連環撞。平鎮警方指出，李姓男子駕駛大貨車不明原因失控追撞肇事，現場占用2個車道與路肩處，導致西向交通全部中斷，經消防人員以破壞器材救出受困李姓男子送醫治療，其餘3車駕駛並未受傷，肇事原因仍在調查處理中，事故現場已於下午5時20分完成清理，恢復正常行駛，但後方車陣至少3公里正陸續消化中。

▲台66線今天下午3時許發生大貨車失控追撞前方另2輛大貨車與轎車，警消搶救受困李姓駕駛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局指出，56歲的李姓男子駕駛大貨車，今天下午行經台66線21K處平鎮段時，因不明原因突然失控追撞前方轎車，因速度頗快又波及前方同向另2輛大貨車，現場4輛大小車占用2個車道與路肩處，警方獲報後通知消防人員到場救援，先將車頭嚴重扭曲變形的大貨車駕駛李姓男子救出，其身體頭部等處有多處擦挫傷，所幸意識清楚並無生命危險，經送醫治療後幸無大礙，警方為4名駕駛進行酒測，均無酒精反應。

這起事故經警消搶救後，已於下午4時30紛將受損車輛拖離現場，現場散落油漬與零件則於下午5時20分完成清理，但因正值下班尖峰，後方車陣綿延至少3公里，至於肇事原因仍由警方調查釐清。

▲台66線今天下午3時許發生大貨車失控追撞前方另2輛大貨車與轎車，造成4車連環事故，平鎮警方與消防人員到現場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）