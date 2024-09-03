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桃園惡男「丟15公分石塊砸人」拾荒婦滿頭血險死　殺人未遂起訴

▲桃園市蔡姓男子於今年1月間騎車在中壢區珠江街附近，無故持15公分石塊朝拾荒婦人丟擲頭部，警方循線查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔡姓男子於今年1月間，持15公分石塊朝拾荒婦人丟擲頭部，警方循線查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子於今年1月間，騎機車經過中壢區珠江街附近，見范姓拾荒婦人坐在路旁休息，蔡男不知何故竟自機車踏墊拿出15公分之石塊，朝范婦頭部丟擲，導致其頭破血流，蔡男犯案後騎車逃逸，蔡婦經送醫急救後幸運救回一命。桃園地檢署調查時，蔡男否認犯案，檢方偵結仍依殺人未遂罪嫌將蔡起訴。

▲桃園市蔡姓男子於今年1月間騎車在中壢區珠江街附近，無故持15公分石塊朝拾荒婦丟擲頭部，警方循線查獲到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蔡姓男子騎車拿石塊丟拾荒婦，警方循線查獲到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，39歲的蔡姓男子今年1月3日下午3時許，騎機車經過中壢區珠江街、長沙路口處時，見范姓拾荒婦人坐在路邊休息，蔡男卻突然自機車踏墊上拿出15公分之大石塊，朝其頭部丟擲，犯案後隨即騎車逃逸，導致范姓婦人頭部有外傷合併右側硬膜下出血、左側頭皮撕裂傷等傷勢，當場血流如注，被路人發現後送醫急救才撿回一命。

中壢警方獲報案調閱現場監視器畫面，於翌日凌晨1時30分、約案發後10小時查獲蔡男到案，但蔡男卻否認犯案，警方偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，蔡男坦承機車為其所有，但否認涉案，但傷者范姓婦人則指證歷歷，指控與蔡男根本不認識，不知道為何會下手行兇，檢方根據警方提供現場監視畫面照片，與蔡男犯案時衣著與落網時衣服相符、現場照片截圖、范姓婦人醫院診斷證明等佐證，確認蔡男犯行明確，偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

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