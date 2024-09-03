九三軍人節向國軍致敬　朱立倫：國民黨全力督促國防預算

▲國民黨主席朱立倫。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

今（3日）是「九三軍人節」，不僅是紀念抗戰勝利，感念烈士犧牲奉獻精神的日子，更進一步傳達軍人24小時守護家園的時代價值。國民黨主席朱立倫對此表示，政府必須以最嚴肅的態度推進兵源、軍購進度、教育和訓練等挑戰，而國民黨作為立法院最大黨，也會全力督促執政黨的國防預算，為國軍將士謀福利、提升士氣的同時，更要找回國軍的光榮感。

朱立倫指出，在軍人節與抗戰勝利79周年，國民黨要向所有國軍將士表達最高的敬意。有堅實的國防力量，台灣人民才能安居樂業，這是跨黨派、全體國人的共識，國民黨2D戰略的「強化國防」（Defense），就代表他們對自由民主、區域和平、中華民國憲法矢志不渝的堅持。

朱立倫續指，130年來，國民黨從革命創建民國、北伐、抗戰勝利，到保衛台灣、建設台灣、民主台灣，作為最有經驗的政黨，國民黨清楚知道國家安全與發展的基礎，是全體國軍將士拋頭顱灑熱血，犧牲奉獻的成果。

朱立倫強調，國軍好，台灣才會好。當下包括兵源、軍購進度、教育和訓練等挑戰，政府必須以最嚴肅的態度來推進。國民黨作為立院最大黨，也會全力督促執政黨的國防預算，為國軍將士謀福利、提升士氣的同時，更要找回國軍的光榮感。感謝所有守護台灣、保衛中華民國的軍人，國民黨永遠會做全體國軍將士最堅強的後盾。