慶祝九三軍人節！花蓮麥當勞贈餐券　31業者同步祭折扣

▲▼縣長徐榛蔚出席慶祝九三軍人節敬軍活動，並代表致贈麥當勞餐券。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為慶祝九三軍人節「榮耀九三 友我國軍」敬軍活動，由花蓮縣政府偕同花蓮縣軍人服務站於30日下午假縣府大禮堂舉行記者會，縣長徐榛蔚在民政處長明良臻陪同下出席，代表致贈麥當勞餐券給近萬名駐守花蓮縣三軍部隊的官兵，並由陸軍花東防衛指揮部副指揮官盧少將代為受贈。

徐榛蔚表示，在每年三節的敬軍活動中，與國軍弟兄姊妹有相當多接觸，對國軍為安定社會而努力表達感謝；同時花蓮縣政府也特別重視國軍退役後的生涯規劃，每年都精心安排各類型第二專長的教育訓練，無非希望能藉此教育訓練豐富國軍弟兄姐妹的職業生涯。

此外，徐榛蔚也由衷感謝共同響應敬軍活動的花蓮中小企業，尤其花蓮受0403地震及凱米颱風風災造成觀光產業影響甚鉅，然而此次敬軍活動仍有觀光、餐飲業者等31家業者積極參與，展現屬於花蓮人的韌性，同時給予國軍最好的支持與關懷。

▲徐榛蔚表示，對國軍為安定社會而努力表達感謝，也由衷感謝共同響應敬軍活動的花蓮中小企業。

值得一提的是，今年敬軍活動，麥當勞餐廳雖然也是受災戶，仍獲得楊政道董事長支持，致贈餐券給在地官兵，充分展現軍民一家親典範。楊董事長表示，回想在外島服役時的情形，深感國軍肩負著保家衛國的重任，因此號召社會各界給予國軍弟兄們鼓勵，讓國軍感受來自民間的力量與支持。自8月31日至9月17日止，活動期間，國軍只要著軍服、持餐券至麥當勞，可免費兌換套餐一份，包含主餐漢堡、薯條或沙拉及飲料。

▲捐贈餐券的麥當勞餐廳董事長楊政道賢伉儷也出席敬軍活動。



楊董事長的拋磚引玉，也獲得了31家業者共襄盛舉，包含曾記麻糬、洄瀾薯道、豐興餅舖、惠比須餅舖、力麗華美達安可酒店、品悅文旅、伊江滇緬料理、石庭客家小館、洋基牧場、3番2次原住民風味餐廳、愛上這味、邊城滇味、好來屋壽司店、阿姑的店、期香茶棧、貝狗貝果、木子家咖啡、歪歪歪甜點、禾田野、西海岸 愛呷胡椒蝦、牛巴達、單一純賣雞湯小卷米粉、耕壽司料理亭、嗨咖驛站(農漁料理)、藍藍餐廳、房角石涮涮鍋、口福餐廳、頭目海產店、香奇士自助餐、竹村日式料理、七海灣餐廳等，同樣在8月31日至9月17日止，國軍著軍服至上述商家消費，都可享有85折至95折的優惠。

縣長誠摯感謝楊政道董事長長期對國軍健兒的支持，除每年隨團親至各營區慰問，為國軍弟兄打氣外，九三軍人節前夕更為慰勞國軍官兵的辛苦，加碼致贈麥當勞餐券給駐守花蓮縣三軍部隊官兵，令人感佩。並感謝共襄盛舉的商家及餐飲業者，提供國軍折扣的優惠，讓國軍保家衛國之餘，感受民間支持的力量。