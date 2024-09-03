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2024台灣文博會餘韻留存　321巷將保留部分展間台南藝術節再相見

▲闊別4年閉園的321巷藝術聚落，作為文博會的核心展場，許多民眾進場後不僅享受精采的策展內容，更為修復完成的日式官舍所驚豔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲闊別4年閉園的321巷藝術聚落，作為文博會的核心展場，許多民眾進場後不僅享受精采的策展內容，更為修復完成的日式官舍所驚豔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣文博會於9/1圓滿結束，此次共吸引62萬人次進場參觀，闊別4年閉園的321巷藝術聚落，作為文博會的核心展場，許多民眾進場後不僅享受精采的策展內容，更為修復完成的日式官舍所驚豔，也非常關心321巷藝術聚落的未來規劃。

文化局指出，目前聚落將保留部分文博會展間，配合未來台灣設計展和台南藝術節的策展，同時園區內仍有新建棟在進行，後續藝術聚落將已何種方式呈現，除已在規劃中，且期望朝複合式的進駐方式經營，不排除任何可能性安排。

曾進駐321巷藝術聚落，同時擔任321小戲節策展人的台南人劇團團長李維睦說，2024台灣文博會在321巷舉辦，讓藝術聚落重啟，很高興能再度回到闊別4年的園區，也興奮的散步、瀏覽每個角落，既熟悉又新鮮。優雅的白灰黑瓦屋頂是他從來沒有的印象，園區的老樹都安在，舒緩原先的擔心；當年「321小戲節」的景象不斷浮現，與當下的文博會不謀而合。

▲闊別4年閉園的321巷藝術聚落，作為文博會的核心展場，許多民眾進場後不僅享受精采的策展內容，更為修復完成的日式官舍所驚豔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李維睦表示，「這個美麗的花園太適合萌發各種異想形式的創作，期待未來能夠延續當年『321巷藝術聚落』的初心，並適當加入願意友善園區與來客的商業空間，讓聚落更有創造性的發展。」

文化局指出，目前321巷藝術聚落將保留文博會期間，1624與2024兩大回應「台南四百」議題的核心展間，此外也將迎來台灣設計展和台南藝術節緊鑼密鼓的策展與開展。321巷藝術聚落的整體走向，將隨著南北兩側新建辦公空間及遊客服務設施，於明(2025)年底全區完工，朝向複合式的藝文聚落規劃，結合展演聚落及多元藝文體驗，期望讓不同類的藝文團隊，以各種可能參與聚落的經營，推動台南藝文創新發展的重要場域。

▲闊別4年閉園的321巷藝術聚落，作為文博會的核心展場，許多民眾進場後不僅享受精采的策展內容，更為修復完成的日式官舍所驚豔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局補充，321巷藝術聚落，因展覽撤展、佈展與內部工程區域界面尚待施作調整，原則不對外開放，但配合10月26日登場的台灣設計展、台南藝術節等節慶活動期間，採取限定開放，歡迎市民朋友持續關注「台南市文化局官網」與「藝遊台南」臉書粉絲專頁。

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