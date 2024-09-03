台南市消友會第六辦事處秋節送暖　感謝消防英雄的辛勞付出

▲台南市消防之友會第六辦事處處長謝志仁，與第六救災救護大隊長邱淵明，偕同多位副處長，向所屬消防人員進行中秋慰勤並致贈慰問品，以實際行動表達對敬意與關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋節將屆，台南市消防之友會第六辦事處感念第六救災救護大隊所屬消防夥伴於秋節期間，犧牲與家人團聚的時光來守護市民安全，處長謝志仁與第六救災救護大隊長邱淵明，偕同多位副處長於3日，在第六大隊駐地向所屬消防人員進行中秋慰勤並致贈慰問品，以實際行動表達對他們的敬意與關懷，現場溫馨感人。

台南市消友會第六辦事處處長謝志仁表示，在這個傳統佳節，特別感念每位消防隊員的辛勤付出，正是因為你們的努力，才能保障市民的安全與安寧。他並強調，消防人員在任何時刻都要隨時準備應對各種突發災害，尤其在中秋節期間，勤務更為繁重更為辛苦，所以希望透過此次慰問活動來提昇工作士氣，並表達對他們的感謝。

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，非常感謝南市消友會第六辦事處處長及其所屬團隊默默支持奉獻，消友會自成立以來在消防車輛的捐贈及各式救災救護器材等硬體設備的添購皆不落人後，而在消防人員的福利保障上更是不斷提昇，在原本救災救護有功人員獎勵、意外險補助、健康檢查、生日禮金及春安慰問等既有制度上，本年度更是新增每月績優人員表揚、端午及中秋節慰問，特別是本次中秋節前夕能撥空來慰問，更是讓所有消防人員感受到受重視及被肯定，進而認同我們消防工作。

消防局長李明峯表示，感謝台南市消友會平時對消防局消防工作的支持與付出，如果說消防人員是所有市民朋友居家安全的守護者，而所有消友會成員則消防人員後勤支援的保障者，此次中秋節慰問活動，除能提昇第一線人員的工作士氣外，更能讓其了解其實他們並不孤單，消友會永遠是我們警消最堅強的後盾。

市長黃偉哲表示，中秋佳節將至，在此呼籲大家過節仍需注意居家防火安全，秋節烤肉烹煮用火務必落實「人離火熄」，以避免災害發生;另外，近期因氣候炎熱，用電量遽增，居家用電安全仍應特別重視，建議住家電線定期檢查並遵守「五不一沒有」安全守則：用電「不」超過負載、電線「不」綑綁折損、插頭「不」潮濕污損、電源插座「不」長插、電器周圍「不」放可燃物，及「沒有」商品安全標章的電器不要使用，最後祝所有市民月圓人團圓、平安喜樂歡度中秋。