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台南勞工局攜手生達集團　傳授安全衛生管理經驗

▲台南市勞工局於3日在生達化學製藥公司製劑大樓，辦理「2024年度生達集團安衛家族第二場教育訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局於3日在生達化學製藥公司製劑大樓，辦理「2024年度生達集團安衛家族第二場教育訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局3日在生達化學製藥公司，辦理「2024年度生達集團安衛家族第二場教育訓練」，勞工局於2023年度邀請「生達化學製藥公司」擔任領頭羊，偕同其相關企業「生展生物科技」及「生泰合成工業」組成生達集團安衛家族，是台南第一家由藥廠所成立的安衛家族，並邀約廠內承攬商及鄰近的廠家共襄盛舉。

▲台南市勞工局於3日在生達化學製藥公司製劑大樓，辦理「2024年度生達集團安衛家族第二場教育訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

3日上午課程邀請南區職業安全衛生中心陳永材科長擔任授課講座，講解「危害鑑別與風險評估實務」，他提到風險管理是依序先做危害辨識，再來評估作業場所風險的等級，針對風險較高的作業決定其控制方法並改善，第2節陳科長則分析了近年來的職災統計，使用影片及照片案例說明災害發生經過及相對應的法規和改善措施。

▲台南市勞工局於3日在生達化學製藥公司製劑大樓，辦理「2024年度生達集團安衛家族第二場教育訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

下午課程由生達化學製藥職安團隊沈家羽專員分享「AI在職安衛工作的應用」，他表示人工智能(AI)技術正在為職業安全衛生帶來革新， 從數據收集到預防事故，AI的應用範圍越來越廣，如何使用AI提升職業安全水平也是未來的趨勢，最後一堂課由生達化學製藥職安團隊林謙恬護理師講解「黃金4分鐘(CPR+AED救護」，學員更是透過分組訓練按壓模擬假人（安妮）、了解按壓深度、按壓頻率，實際操作張貼AED貼片等急救知識。

▲台南市勞工局於3日在生達化學製藥公司製劑大樓，辦理「2024年度生達集團安衛家族第二場教育訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，生達集團是新營的優質企業，2023年成立「生達集團安衛家族」，在職安署舉辦的職業安全衛生獎項亦是常勝軍，生達也號召生展、生泰三間公司共16人組成生達醫藥集團企業義消，維護公共安全及提升自主防護應變能力，每年更是舉辦生達盃全國桌球錦標賽及兒童寫生比賽等健康促進及公益活動，本次教育訓練並進行成果分享，更是不藏私的將自己廠內管理經驗與家族成員分享，也期盼透過本次教育訓練將學習到的知識運用於事業單位，提升勞工安全衛生實務管理層次，以達到零災害目標。

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