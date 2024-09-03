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2024國際技能競賽9／10登場　 台灣技能國手團將赴法參賽

▲「電氣裝配」國手凌志隆將於本月中代表國家出征2024國際技能競賽，盼能奪得金牌，讓世界看見台灣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「電氣裝配」國手凌志隆將於本月中代表國家出征2024國際技能競賽，盼能奪得金牌，讓世界看見台灣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

兩年一度的國際技能競賽即將到來！我國好手摩拳擦掌為國爭光，其中去年在亞洲技能競賽「電氣裝配」職類奪金的國手凌志隆，選擇休學全力備戰，日練13小時，「全力以赴！不留任何遺憾」他期許自己拿下國際賽金牌，讓台灣台灣技術名揚全世界。

「電氣裝配」國手凌志隆現年21歲，高雄高工電機科畢業，目前就讀台灣科技大學一年級。相關電學技能則啟蒙於國中時期，當時參加高雄市技藝競賽便奪下第二名，自此奠定信心，升上高中選擇電機科作為未來發展方向，在老師鼓勵下走上競賽這條路。

「既然做了選擇，就要堅持到底！」他說，訓練過程很辛苦，也曾經一度懷疑自己能力，尤其出現失誤，心裡很沮喪，幸好老師與家人一路陪伴、鼓勵，他也從錯誤中反省、取長補短，一路過關斬將，終於在第52屆全國技能競賽中拿下金牌。

凌志隆不止步於此，以國手為目標繼續邁進，最終順利通過選拔當上國手，不負眾望在2023亞洲技能競賽中獲得「電氣裝配」職類金牌，將進軍2024國際技能競賽。他說，很感謝雲嘉南分署提供練習場地與師資，更能心無旁鶩，全心投入訓練，抱回亞洲金牌。

面對國際技能競賽，凌志隆選擇休學全力備戰，在雲嘉南分署集訓將近一年，每天從早上8點練習到晚上9點，假日也不例外，他特別感謝南分署陳文軒訓練師的付出，陪練從不缺席，9月10日將代表台灣遠赴法國里昂參賽，與全球頂尖好手同場競技，期許自己「拿下金牌，讓台灣技術名揚全世界！」

▲「電氣裝配」國手凌志隆將於本月中代表國家出征2024國際技能競賽，盼能奪得金牌，讓世界看見台灣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

凌志隆表示，國際技能競賽「電氣裝配」考驗選手管路配置、器具裝配、電路設計、照明迴路、插座迴路、電動機控制、KNX智能居家控制系統等項目，題型多變，需要花費更多時間做足全方位訓練，「我會把握一生一次的機會，全力以赴！為國爭光」。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，國際技能競賽是國際性大型職業技能競賽，每兩年舉辦1次，由各會員國分別申請主辦，迄今已舉辦46屆，是國際技能組織成員展示和交流職業技能的重要平台，致力支持青年在技能方面取得成就與發展。目前正式競賽職類超過50種；2022國際技能競賽，台灣國手奪下6金13銀6銅17優勝的佳績，在57個參賽國家中，排名世界第三，總獎牌數也創我國最高紀錄。

▲「電氣裝配」國手凌志隆將於本月中代表國家出征2024國際技能競賽，盼能奪得金牌，讓世界看見台灣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本屆第47屆國際技能競賽將於9月10日至9月15日在法國里昂舉行，現場逾千名選手同場較勁，台灣代表團推派50個職類58位國手及表演賽1職類1選手參賽，本屆期望能突破上屆佳績，再創技職成就巔峰。相關競賽活動訊息，可至技能競賽活動官網 (網址： https://skillsweek.wdasec.gov.tw)瀏覽，或至臉書 facebook搜尋官方粉絲團「技能競賽充電讚」及 IG搜尋「 worldskillstw」，歡迎全國民眾一同為國手們加油打氣。

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