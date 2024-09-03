國慶主視覺藏韓國瑜「H」？　慶籌會：大家想像力豐富

▲立法院長韓國瑜與此次國慶主視覺出爐。（圖／翻攝中華民國讚國慶臉書、記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

113年國慶主視覺曝光，配色以紅、藍的國旗顏色為主，上頭並有梅花圖案，寫上大大的「中華民國生日快樂」，英文則是「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow」。不過，有民眾認為，這回的主視覺，似乎與立法院長韓國瑜過去選舉時夾克印有的「H」相似。對此，慶籌會秘書長吳堂安表示，沒有其他影射跟含義，大家的想像力豐富。

對於設計理念，吳堂安指出，是以雙十形狀，輔以梅花，強調團結共榮，設計團隊使用國旗原素，藍色象徵自由和平、紅色是愛國的熱忱，表達共同為台灣未來繼續努力，也用線條傳達文化傳承，而梅花是國花，有深厚文化歷史意涵，可感受到歷史厚重，現代感的圖文設計，追求中華民國更美好的未來。

吳堂安也提到，過去主視覺都是歷任立法院長選定，設計團隊這回也交出很多樣式，最後就是由韓國瑜圈選。

外界好奇，這回國慶主視覺藏有韓國瑜「H」一事，吳堂安說明，大家如果仔細看，會發現其實是國旗跟雙十的元素，大家的想像力豐富，解讀也很厲害的，但這次主視覺的設計並沒有其他影射跟含義。