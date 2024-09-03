國慶主視覺曝！國旗配色＋梅花　慶籌會：設計團隊希望匿名

▲113年國慶主視覺。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國慶籌備委員會3日召開記者會公布今年的國慶主視覺，慶籌會秘書長吳堂安表示，主視覺設計以雙十形狀，輔以梅花，強調團結共榮，而由於設計團隊希望匿名，慶籌會尊重，所以未公開設計者名稱。

今年的雙十國慶籌備委員會主委由立法院長韓國瑜擔綱，韓國瑜之前便強調要「辦好中華民國的生日」，凸顯中華民國元素。國慶籌備委員會3日則在「中華民國讚國慶」臉書粉專公布主視覺，可看到配色以青天白日滿地紅旗為主，上頭還有梅花圖案，並寫上大大的「中華民國生日快樂」。

慶籌會秘書長吳堂安表示，主視覺設計以雙十形狀，輔以梅花，強調團結共榮，設計團隊使用國旗原素，藍色象徵自由和平、紅色是愛國的熱忱，表達共同為台灣未來繼續努力，也用線條傳達文化傳承，而梅花是國花，有深厚文化歷史意涵，可感受到歷史厚重，現代感的圖文設計，追求中華民國更美好的未來。

對於外界好奇為何未公布設計團隊及決定主視覺的過程，吳堂安說，是由同一批人設計，有提供很多樣式，主視覺都是歷任立法院長選定，所以最後就是由韓國瑜圈選，而設計團隊是由年輕人共同創作，將創新圖案跟傳統融合，但因團隊希望匿名，所以未公開設計者名稱。

至於過去國慶活動都是由文總團隊處理，今年文總是否會參與？吳堂安回應，文總循例都是每年慶籌會委員之一，對籌備會來講是很重要夥伴，很多活動也有提供很多意見，文總並沒有缺席。