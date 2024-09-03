面試官見「履歷照片」不太對！一問求職者秒搖頭　她愣：真的別修

▲原PO日前參加團體面試。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

履歷表上面通常會放上一張大頭照，近日有網友發文表示，她去參與團體面試時，面試官詢問其中一個女生，履歷上的照片是不是本人？後來她瞄了一眼履歷表，才發現照片和本人真的差很多。後來她看到面試官的反應，便藉此提醒大家，履歷表的照片真的不要修到差很多。

女網友在Dcard上，以「面試照片真的不要修圖」為標題發文，提到她日前去參加團體面試時，求職者包含她共有3人。當時面試官很迅速的針對履歷內容提問，但接著卻突然詢問女生A，履歷上的照片是不是本人？

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原PO和另個求職者同時看向A，再瞄了一下桌上的履歷表照片，這才發現A本人和照片真的差很多，就連身形也差異很大。A後來就解釋，她覺得稍微修一下圖會比較好看，但是面試官便搖搖頭，甚至在面試結束時，勸A照片不要修太多，不然不是好事。原PO留意到，面試官的口氣不是很好、臉很臭，所以也藉此提醒大家，履歷表的照片真的不要修太大。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的誠實比較好！（否則）不但浪費對方時間，也是浪費自己時間」、「如果你今天是面試官，看到一個差那麼多的人，只為了先達到面試標準，到現場才發現很不一樣，幾乎是一定不會被錄取」、「當看到照片根本人差那麽多，多少也會懷疑履歷的可信度吧」。

但也有網友認為，「只會看外表而不重視專業內涵的也沒好到哪裡去」、「雖然看到『照騙』不管任誰都會不高興，但在面試的這種正式場合情況下，對於直接在面試者面前竊竊私語並上下打量的行為，說真的非常沒有禮貌」、「履歷放照片就蠻莫名其妙的」、「所以求職重點是能力還是顏值」。

職場專家邱文仁過去曾在節目上分享，求職者如果修圖修太多，就容易給面試官不好的印象，當照片「跟你本人相差太多的時候，其實是不利的」。她指出，適當的表情、拍照技巧可以修飾整個臉型和整體氣質，看起來正大光明、慈眉善目才是重點。