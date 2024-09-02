　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

抽股票想賺價差！男友卻用「同價格求賣」　她再聽1要求無言了

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲如果抽中股票，男友要原PO賣給他。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會參與股票抽籤，近日有網友發文表示，媽媽主動借她8萬多元抽股票，結果男友就跟她說，如果之後真的抽到了，要給她8萬多元，跟她買這檔股票；接著男友還說，若她姊姊也抽到，可否請姊姊讓出？聽到這番話，她就覺得很無言，不知道男友是不是認真的？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「男友要我把抽到的股票給他」為標題發文，提到她因為手上沒有錢，所以媽媽之前主動借她8萬多元抽股票。她事後有將消息告訴男友，說可以一起抽，結果男友就問她，之後如果抽到的話，會不會賣掉？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO告訴男友，她會把股票賣掉，把錢還給媽媽，並心想這樣還能賺一筆價差。不過男友得知後，因為相信該檔股票未來會漲，所以就要原PO別賣，並有意給8萬多元，要原PO轉給他。

▲▼渣男,劈腿,出軌,A片,看片,偷情,男友,老公。（圖／記者鄺郁庭攝）

不只如此，男友接著還問，如果原PO姊姊有抽到，是不是也能讓出？這時原PO便反問男友要出多少錢？結果對方明明沒見過她姊姊，卻還訝異的說，是姊姊還要出錢？對此，原PO實在無言，不知道男友是開玩笑還是認真的？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「感受很差欸，好像讓他占便宜是應該的一樣，而且那麼難抽，抽股票不就是為了那個價差嗎？他不想用市價買，至少也添一點吧」、「這人是個自私鬼，只想到自己利益根本不在乎別人，不管是親近的女友還是陌生人姊姊，完全不會為別人考慮的」、「記得就算幸運抽到也要跟他說沒抽到，自己默默賣掉還你媽錢」。

ET快訊
快訊／柯文哲、陳佩琪下午回家了
住溫泉會館遭偷拍！竹科女副理嚇到崩潰　「包尿布」才敢出門
成長營爆虐童！小二女遭狠打　剩飯加辣椒逼吞完
摩羯颱風明後天最接近台灣　全台變天降雨熱區曝
柯文哲獲釋「北檢確實難堪」　黃揚明籲別得意忘形：檢方將提抗告
柯文哲今年才知「京華城案840%容積」！昔日影片打臉了
柯文哲不知京華城容積率840％？　她提3次質詢＋糾正文：怎可
快訊／高雄女全身血　倒臥慢車道亡
京華城案「離譜方案四」幕後推手！　檢將約談邵琇珮

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3案酸柯文哲是「容易被騙體質」　律師嘆：也想當領導人？

摩羯颱風明後天最接近台灣　全台變天降雨熱區曝

抽股票想賺價差！男友卻用「同價格求賣」　她再聽1要求無言了

女兒逛文博會遭誣偷竊！「全家被搜包」不道歉員工還嗆：歡迎檢舉

上任遇抗議「郵局派遣工沒年終」　陳世凱淡定：我心中有勞工

2024自殺防治優質媒體報導獎　ETtoday獲新媒體優勝、佳作2項肯定

首要任務推「人本交通」　陳世凱：台灣觀光亮點還要努力

快儲水！管線破損施工　苗栗7鄉鎮市4萬戶9／3~4停水37hrs

兩岸觀光「去的多來的少」　陳世凱遞橄欖枝：滾動檢討陸客禁團令

564萬YTR挺柯喊「政治迫害」　向民眾黨提1要求！小草洗版

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

邊荷律「奶音唸中文」超萌！ 　「免靠翻譯軟體」被誇獎燦笑

3案酸柯文哲是「容易被騙體質」　律師嘆：也想當領導人？

摩羯颱風明後天最接近台灣　全台變天降雨熱區曝

抽股票想賺價差！男友卻用「同價格求賣」　她再聽1要求無言了

女兒逛文博會遭誣偷竊！「全家被搜包」不道歉員工還嗆：歡迎檢舉

上任遇抗議「郵局派遣工沒年終」　陳世凱淡定：我心中有勞工

2024自殺防治優質媒體報導獎　ETtoday獲新媒體優勝、佳作2項肯定

首要任務推「人本交通」　陳世凱：台灣觀光亮點還要努力

快儲水！管線破損施工　苗栗7鄉鎮市4萬戶9／3~4停水37hrs

兩岸觀光「去的多來的少」　陳世凱遞橄欖枝：滾動檢討陸客禁團令

564萬YTR挺柯喊「政治迫害」　向民眾黨提1要求！小草洗版

中菲船艦仙賓暗沙對峙　菲律賓：我們以一敵52艘中國船艦

在黃珊珊家休息結束！　柯文哲、陳佩琪今下午回家了

中秋防災不可少　台南下營小圓圓幼兒園參訪下營消防隊

《星光》林道遠遭老婆嗆「廢物」走心！　爆曾分開半年：覺得無理取鬧

第一眼看到指紋還是人臉？測試你對朋友的態度

0比3主場遭利物浦痛宰　曼聯主帥：我們會反彈

南投男酒後「辱警三字經」判無罪　警嘆：變相鼓勵民眾開罵

全國掃黑肅槍逮419人　卓榮泰宣示：要辦到黑幫沒錢花

731部隊成員曝殘忍「人體實驗」　他嘆：孕婦解剖中喊放過孩子

紅雀全場狂敲21支安打擊敗洋基！　沃克單場5安創歷史

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

生活熱門新聞

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

摩羯估成中颱　明晚起變天

快訊／11號颱「摩羯」今晚生成　朝巴士海峽移動

日遊客逛木柵動物園「感覺不用來」　網友反曝差別

564萬YTR挺柯喊「政治迫害」　向民眾黨提1要求！

摩羯明起變天！　颱風好發期來了

9月第一周「最強運生肖」出爐　屬雞財運大贏家、屬馬貴人來了

女兒逛文博會被控偷竊　全家遭搜包

1年只開1天！　苑裡「鬼門關大夜市」人潮擠爆空拍照曝光

摩羯颱風明後天最接近台灣　全台變天降雨熱區曝

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

更多熱門

相關新聞

說好幫代購吉伊卡哇！爸媽改行程　她嘆毀了

說好幫代購吉伊卡哇！爸媽改行程　她嘆毀了

本來已經決定要去日本玩，結果爸媽卻臨時改行程。近日有網友發文表示，爸媽本來就計畫要全家出國旅遊，讓她滿心期待要去日本玩，然而不知基於什麼原因，爸媽卻突然決定要去中國玩，讓她覺得很不解，好好的旅行都被毀了。只是貼文曝光後，大票網友都搖頭。

Threads上貼「繳費單條碼」真的有人繳

Threads上貼「繳費單條碼」真的有人繳

全程戴套！和男友激戰完「發現下面白白的」

全程戴套！和男友激戰完「發現下面白白的」

大學生怎麼穿搭？　學姐答案爆共鳴

大學生怎麼穿搭？　學姐答案爆共鳴

小便完用衛生紙擦很怪？他曝「男生的祕密」

小便完用衛生紙擦很怪？他曝「男生的祕密」

關鍵字：

股票股票抽籤Dcard

讀者迴響

熱門新聞

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

重機正妹車禍亡！網指1點嘆：不意外

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

小S大女兒Elly南加大「就讀科系」揭曉

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

柯文哲無保請回！　獲釋後臉書首發聲

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面