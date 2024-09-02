抽股票想賺價差！男友卻用「同價格求賣」　她再聽1要求無言了

▲如果抽中股票，男友要原PO賣給他。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會參與股票抽籤，近日有網友發文表示，媽媽主動借她8萬多元抽股票，結果男友就跟她說，如果之後真的抽到了，要給她8萬多元，跟她買這檔股票；接著男友還說，若她姊姊也抽到，可否請姊姊讓出？聽到這番話，她就覺得很無言，不知道男友是不是認真的？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「男友要我把抽到的股票給他」為標題發文，提到她因為手上沒有錢，所以媽媽之前主動借她8萬多元抽股票。她事後有將消息告訴男友，說可以一起抽，結果男友就問她，之後如果抽到的話，會不會賣掉？

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原PO告訴男友，她會把股票賣掉，把錢還給媽媽，並心想這樣還能賺一筆價差。不過男友得知後，因為相信該檔股票未來會漲，所以就要原PO別賣，並有意給8萬多元，要原PO轉給他。

不只如此，男友接著還問，如果原PO姊姊有抽到，是不是也能讓出？這時原PO便反問男友要出多少錢？結果對方明明沒見過她姊姊，卻還訝異的說，是姊姊還要出錢？對此，原PO實在無言，不知道男友是開玩笑還是認真的？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「感受很差欸，好像讓他占便宜是應該的一樣，而且那麼難抽，抽股票不就是為了那個價差嗎？他不想用市價買，至少也添一點吧」、「這人是個自私鬼，只想到自己利益根本不在乎別人，不管是親近的女友還是陌生人姊姊，完全不會為別人考慮的」、「記得就算幸運抽到也要跟他說沒抽到，自己默默賣掉還你媽錢」。